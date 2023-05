Qui sont les 5 candidats aux partielles fédérales dans Westmount?

Les partis politiques fédéraux ont choisi leurs candidats au poste de député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount pour les élections partielles qui doivent se dérouler dans cette circonscription de Montréal le 19 juin prochain.

Ces candidats mèneront campagne pour prendre le relais du député libéral Marc Garneau, qui a siégé à la Chambre des communes pendant 15 ans. La circonscription est un château fort libéral, c’est donc tout un défi qui attend les candidats des autres partis.

Le Parti libéral du Canada choisit Anna Gainey

Anna Gainey a remporté la course à l’investiture du Parti libéral du Canada le 15 mai dernier. Membre de longue date de son parti, elle en a été présidente de 2014 à 2018. Elle a été conseillère auprès de deux ministères de la Défense nationale et des anciens combattants.

Anna Gainey, candidate du Parti libéral du Canada, est aussi la fille du joueur de hockey et ex-directeur général des Canadiens de Montréal, Bob Bainey / Photo: Page Facebook d’Anna Gainey.

Elle est aujourd’hui la présidente exécutive de Canada 2020, un groupe de réflexion (Think tank, en anglais), qui produit des recherches, tient des évènements et «initie des conversations» au sujet de l’avenir du Canada dans les années 2020. Cette diplômée de l’Université McGill a été fortement appuyée lors de sa campagne d’investiture. Impliquée au sein de la société montréalaise, elle a siégé au Conseil d’administration (CA) au musée de Pointe-à-Callière et de la Fondation de l’institut de cardiologie de Montréal.

Elle a aussi siégé au CA de War Child Canada, en plus de fonder la fondation Gainey, qui finance des programmes d’éducation environnementale et artistique.

Jean-François Filion représente le NPD

Le candidat pour le Nouveau parti démocratique du Canada (NPD) est professeur d’anglais langue seconde à l’école internationale de Montréal (EIM). Il travaille pour le Centre de services scolaires de Montréal (CSDM) depuis 2001 et enseigne dans les quartiers de NDG et Westmount depuis 2004.

Lors des dernières élections fédérales, il s’est impliqué avec le NPD pour soutenir la candidate Emma Elbourne-Weinstock, qui est, elle, une ancienne étudiante à l’EIM. Selon le NPD, cette campagne a amené le professeur à combattre les inégalités sociales dans l’arène politique. Il est depuis membre du comité du NPD de NDG-Westmount, du comité des Relations avec les Nations autochtones, de celui pour la protection de l’environnement et aussi membre du CA.

Il souhaite aussi faire croître le nombre de coopératives d’habitation en milieu urbain.

Mathew Kaminski pour le PCC

Le Parti conservateur du Canada (PCC) a élu un jeune comptable sénior comme candidat dans NDG-Westmount. Montréalais depuis toujours, il était candidat dans sa circonscription aux dernières élections en 2021. Il commencera un MBA à la John Molson School of business de l’Université Concordia à l’automne 2023.

Mathew Kaminski est le candidat conservateur dans NDG-Westmount. / Photo: Page Facebook Mathew Kaminski – NDG/Westmount

Conservateur fiscal, il est impliqué avec le PCC «depuis ses 16 ans».

Jonathan Pedneault chez les Verts

Du côté du Parti vert du Canada, c’est le chef adjoint, Jonathan Pedneault, qui se lance dans la course électorale. Activiste pour les droits de la personne, il a voyagé pour Amnistie internationale et Human Right Watch en tant qu’enquêteur et journaliste. Il a travaillé notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine.

Le candidat du Parti vert dans NDG-Westmount, Jonathan Pedneault, est aussi le chef adjoint des verts. / Photo: Page Facebook de Jonathant Pedneault

Au parlement, il souhaite lutter contre la hausse du coût de la vie, les changements climatiques, tout en défendant la Charte des Droits et Libertés en plus des minorités présentes à travers le pays.

Laurence Massey au Bloc

Laurence Massey, détentrice d’un baccalauréat en Histoire et de deux DESS, en gestion publique en contexte autochtone et en récit média autochtone, se dit militante souverainiste et féministe. Elle travaille pour le Bloc québécois depuis plus de trois ans et était candidate pour le parti dans la circonscription de Saint-Léonard—Saint Michel lors des dernières élections fédérales.

Laurence Massey, candidate pour le Bloc québécois et autrice. / Photo: Page Facebook de Laurence Massey

Elle est également autrice d’un roman de science-fiction traitant d’histoire et de psychologie.

Pour l’instant, un seul candidat indépendant est inscrit sur la liste des candidats de la circonscription d’Élection Canada. Félix Vincent Ardea a écrit pour le journal hebdomadaire socialiste The Militant, «publié dans l’intérêt des travailleurs» depuis 1928. Bien que le média soit basé à New York, des sujets montréalais et canadiens sont également couverts, notamment par M. Ardea.

Celui-ci est chef de train au Canadien National et membre du syndicat Teamsters Canada Rail Conference, Division 89.