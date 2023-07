Reprise des inhumations au cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Après une période de fermeture due à une grève, le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal annonce son intention de reprendre progressivement les inhumations en terrain et prévoit de rouvrir ses portes au public en septembre. Cette décision survient après la conclusion récente d’une entente avec le syndicat des opérations.

Comme Métro l’avait relaté, plusieurs familles endeuillées attendent encore pour l’inhumation de leurs proches.

La Fabrique, l’organisme sans but lucratif en charge de la gestion du cimetière, a exprimé sa sensibilité par rapport à cette situation. La fermeture du cimetière était liée à l’incapacité de maintenir les services d’entretien des terrains, entrainant la nécessité de fermer l’accès au public pour des raisons de sécurité, conformément aux recommandations de l’assureur du site.

Plusieurs sections du cimetière sont jonchées de débris suite aux intempéries de l’hiver dernier et des orages plus récents. Cependant, La Fabrique assure que les opérations de nettoyage sont en cours et progresseront par sections. Une équipe composée de la majorité des 80 employés est déjà à l’œuvre pour nettoyer et réaménager le site.

Les inhumations retardées seront complétées d’ici à décembre

En plus de la reprise des services d’inhumation en terrain, le Cimetière prévoit également de continuer les services de crémation et d’inhumation en crypte. Les familles endeuillées seront contactées par ordre de priorité chronologique pour l’organisation des inhumations en terrain, qui se dérouleront toutefois avant la réouverture complète du site au public, en septembre.

La Fabrique tient à exprimer son empathie envers les familles et les proches des personnes défuntes qui ont vécu des moments difficiles au cours des derniers mois. Michel St-Amour, administrateur bénévole de La Fabrique, a souligné que l’objectif a toujours été et restera d’offrir un environnement serein et de recueillement à l’ensemble de la population.

La Fabrique encourage le public à consulter le site Internet ainsi que les réseaux sociaux du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour obtenir des mises à jour sur la progression des travaux d’entretien et des services d’inhumation.

Idéalement, la grande majorité des inhumations retardées par la grève devrait être complétée d’ici la fin du mois de décembre.