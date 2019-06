Des milliers de personnes attendues dans la ruelle Gaboury

Pour une quatrième année, Hochelaga vous convie à un rendez-vous intime dans une de ses plus belles ruelles. Place à la musique, au cirque, à l’éclectique.

Forts de leur succès précédents, les Shows de ruelle permettent d’assister à des performances de grands noms de la musique québécoise gratuitement, et ce dans la plus joyeuse intimité. La jolie ruelle Gaboury — annexée au magnifique parc Morgan – est de nouveau prête à vous accueillir. Plus de 10 000 personnes ont d’ailleurs répondu présentes l’an dernier.

Fonce Alphonse

Cet été, Hochelaga a concocté une programmation qui rassemble des artistes émergents de l’heure et des légendes de la scène québécoise. Du rock au hip-hop, en passant par le folk, le parc Morgan promet d’être plus festif que jamais. Et si la musique est mise de l’avant, c’est le Cirque Alfonse qui ouvrira le bal, le 27 juin prochain. Une association toute naturelle puisque plusieurs d’entre eux sont familiers avec le quartier et l’événement.

«On est plusieurs du Cirque Alfonse à vivre ou à avoir vécu dans Hochelaga, explique Antoine Carabinier, codirecteur artistique, et artiste pour le Cirque Alfonse. Cela fait déjà quatre ans que nous participons au Branle-Bas d’Hochelaga et nous avons été voir les Shows de ruelles. On est tombés en amour avec le concept. On a donc approché les organisateurs, qui ont trippé à l’idée de présenter un spectacle de cirque en plein air.»

La troupe a choisi de présenter Barbu, une performance de cirque déjantée qui s’est produite partout dans le monde. Entre autres lieux, au Southbank à Londres, durant trois mois et au Sydney Opera House, durant un mois. Performer en plein air représente-t-il un défi technique?

«C’est clair que jouer à l’extérieur en cirque n’est jamais évident… Le vent et le soleil peuvent rendre plus difficiles les prouesses en jonglerie, par exemple. Il faut aussi tenir compte du fait que la ruelle est étroite et que le public est très près de l’action! » conclut Antoine Carabinier.

À boire et à manger!

Le restaurant Chez Bouffe est un des endroits chouchous du voisinage. Situé au coin de la ruelle Gaboury, il sort son méga barbecue dans la ruelle pour l’occasion. Au menu: hot-dogs, burgers, maïs grillés, ainsi que des options végétariennes. La SDC Hochelaga-Maisonneuve (société de développement commercial), quant à elle, campera fièrement son bar dans le feu de l’action et servira de la bière de Farnham et de la microbrasserie l’ Espace Public.

À l’agenda

Entre le 27 juin et le 22 août, cinq jeudis sont à mettre à votre agenda. Les artistes y seront sur scène dès 18 h 30. Mais à partir de 17 h, le public est invité à venir s’installer (et ainsi réserver ses places), et en profiter pour déguster les grands classiques du barbecue.

Dates à cocher

27 juin : Cirque Alfonse

11 juillet : Mononc’ Serge

25 juillet : Patrice Michaud

8 août : Philippe Brach

22 août : Qualité Motel

Lieu à noter

La ruelle Gaboury et le parc Morgan

Heures à mémoriser

17 h (pour réserver ses places)

18:30 h (début des performances)

https://hochelaga.ca/evenements/evenement/15/