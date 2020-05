MHM: Réouverture progressive des jardins communautaires

Dès cette semaine, l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ouvre progressivement ses jardins communautaires. À la suite des recommandations de la Direction régionale de santé publique, un système a été mis en place afin de limiter la propagation du coronavirus.

Les jardiniers et jardinières dont les numéros de jardinets sont pairs auront accès au jardin les dates paires, et ceux et celles dont les numéros de jardinets sont impairs auront accès au jardin les dates impaires.

Une seule personne par jardinet sera admise à la fois, sauf pour les familles monoparentales avec enfants et pour les accompagnateurs pour personnes à mobilité réduite.

Les heures d’ouverture des jardins communautaire seront de 12 h à 19 h, du lundi au vendredi, et de 9 h à 16 h, le samedi et dimanche. «Actuellement, nos équipes évaluent toutefois la possibilité de donner accès aux jardins plus tôt en semaine», précise la conseillère en planification à l’arrondissement Maude Brasseur.

L’horaire réduit permet «un équilibre entre l’accès possible aux jardins communautaires et le personnel disponible pour la surveillance sur le terrain», ajoute-t-elle.

Des mesures d’hygiène et de sécurité ont été mises en place. Le lavage des mains à l’arrivée et au départ du jardin est obligatoire. Une solution hydroalcoolique devrait être disponible sur place.

«Les surveillants, tout comme les présidents de jardin avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour faire respecter les consignes, pourront répondre aux questions de la population et assurer le respect des directives. De l’affichage sera également installé afin d’informer la population adéquatement», explique Maude Brasseur.

Déconseillé aux personnes vulnérables

Lors du conseil d’arrondissement du 4 mai dernier, Denise Parenteau, une utilisatrice du jardin de Marseille âgée de plus de 70 ans, avait demandé au maire Pierre Lessard-Blais de ne pas être exclue des jardins communautaires.

M. Lessard-Blais avait mentionné le désir de rouvrir les jardins communautaires dans le respect des mesures de distanciations sociales. «C’est sûr qu’il va y avoir des horaires et différents éléments qui vont être plus contraignants qu’à l’habitude», avait-il prévenu.

«Nos jardins nous aident à nous garder en santé mentalement et physiquement» -Denise Parenteau, usagère d’un jardin communautaire de MHM

Parmi les consignes de sécurité des jardins communautaire, l’arrondissement recommande aux personnes âgées de plus de 70 ans et celles atteintes de maladies chroniques ou immunosupprimées de rester à la maison.

Pour ces personnes, il est aussi possible qu’un autre membre de la famille utilise le jardinet.

De plus, les lots non utilisés cette année serviront dans le cadre du projet Récolte communautaire permettant l’utilisation exceptionnelle par des organismes en sécurité alimentaire.

«À partir du moment où une personne nous confirmera qu’elle ou un membre de sa famille n’utilisera pas son jardinet, nous le mettrons à disposition des organismes en sécurité alimentaire», mentionne Maude Brasseur.

Toutefois, les personnes qui cèdent leur lot cette saison ne perdront pas le droit de jardinage pour l’année prochaine. La parcelle sera réservée pour la saison 2021.

Date de réouverture de chaque jardin communautaire