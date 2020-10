Un clip de rap tourné au cœur d’Hochelaga

L’artiste Imposs a choisi le décor du stade Saputo, au cœur d’Hochelaga, pour tourner le clip de son titre «Légendaire», dans lequel les rappeurs Loud, White-B, Tyzzo et Rymz, ainsi que le footballeur de l’Impact Samuel Piette, font également une apparition.

La chanson «Légendaire» est tirée du nouvel album d’Imposs, «ÉlévaZIIION», paru le 2 octobre dernier. C’est le premier opus que publie l’artiste depuis presque 8 ans, attendu donc avec beaucoup de fébrilité par ses admirateurs. Imposs, de son vrai nom Stanley Rimsky Salgado, s’est fait connaitre à la fin des années 1990 avec son groupe Muzion, considéré comme l’un des plus grands groupes de hip-hop québécois à l’époque.

Rendez-vous au stade

L’introduction du clip, un brin humoristique, montre le chanteur Imposs téléphonant à ses amis Loud, White-B, Tizzo et Rymz pour organiser son tournage. Certains ne sont pas disponibles, d’autres ne répondent pas. Imposs contacte alors le footballeur Samuel Piette en évoquant un service dont ils ont parlé auparavant. «Stresse pas avec ça man! I got you», lui répond amicalement le joueur de l’Impact… Dans la séquence suivante, Imposs et ses amis font leur entrée dans le stade Saputo et commence à interpréter la chanson «Légendaire».

Quelques minutes plus tard, un hélicoptère qui survole le stade vient atterrir sur son gazon impeccable. Le rappeur Loud, casquette à l’envers et lunettes de soleil, descend de l’engin pour se joindre au groupe et entamer un solo. «J’étouffe le game à coup d’un million de streams par semaine», entonne celui qui fait office d’invité VIP, sa popularité sur la scène québécoise n’étant plus à expliquer.

Dans la dernière minute du clip, c’est au tour du rappeur Rymz de faire une entrée remarquable dans le stade : il atterrit en parachute, accueilli avec enthousiasme par ses comparses, pour entamer les dernières phrases de la chanson.