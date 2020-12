Hochelaga-Maisonneuve: cinq belles nouvelles en 2020

L’année 2020 n’a pas été qu’une période marquée par la maladie, les fermetures, les restrictions et les difficultés financières. Gestes de solidarité et exploits personnels ou collectifs ont été autant de belles nouvelles dans la morosité ambiante.

L’achat local encouragé

Début mai, la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve a lancé la campagne de financement participatif J’achète local dans MHM mettant en circulation un total de 2 500 bons d’achat.

Pour chaque bon d’achat de 20$, l’arrondissement s’était engagé à le bonifier de 10$ et Desjardins versait 20$ au Fonds d’urgence local. La campagne a tellement bien fonctionné que 5 000 bons d’achat supplémentaires ont été mis en vente. Cela a permis d’amasser une somme totale de 250 000$, à dépenser dans des commerces de l’arrondissement.

Des spectacles-surprises sur la rue Ontario cet été

Les promeneurs et résidents de la rue Ontario Est ont été surpris vers la mi-juillet par un défilé de marionnettes africaines géantes accompagnées de djembés. Plusieurs autres spectacles de ce type ont eu lieu cet été.

En revanche, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a évité de faire la promotion de cette «programmation culturelle spontanée». Le but était double: créer un effet de surprise, d’émerveillement et éviter les rassemblements.

Ouverture du Biodôme «revu et réinventé»

Après plus de deux ans de travaux de rénovation, le Biodôme de Montréal a ouvert ses portes au public le 31 août.

À partir d’une mezzanine et de passerelles, le visiteur profite d’un point de vue en hauteur sur les écosystèmes, ce qui était impossible auparavant. Parmi les nouvelles espèces animales qu’accueille le Biodôme, on compte notamment des capybaras, des ouistitis, un banc de faux-piranhas et un couple de caïmans à museau large.

Une nouvelle microbrasserie dans Hochelaga

La microbrasserie Mutoïde, à quelques pas du métro Préfontaine, a ouvert ses portes le 31 octobre. S’ils ne pouvaient pas encore s’attabler dans ce nouveau local, les clients étaient toutefois invités à venir acheter leur bière brassée sur place pour la déguster à la maison.

«On a trouvé notre local il y a déjà un an et on prévoyait ouvrir au printemps, mais la pandémie a beaucoup retardé le chantier», expliquait le copropriétaire, Alex Leduc.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve subventionne les coupes menstruelles

Le programme de subvention pour l’achat de produits d’hygiène durables, dont les coupes menstruelles, a été officiellement entériné par le conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve du 7 décembre.

Une subvention pour les couches lavables pour les enfants existe déjà depuis 2014 dans MHM, mais le programme a été bonifié de 2500 $ avec cette nouvelle annonce. S’élevant maintenant à 23 000 $, ce programme couvre désormais les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques lavables, les couches lavables pour adulte, ainsi que les culottes pour fuites urinaires.