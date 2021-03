La quadruple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste, Nathalie Lambert, se joint au conseil d’administration de Sportcom.

Sportcom est un organisme sans but lucratif, fondé en octobre 2001, dont le principal objectif est de contribuer à l’accroissement de la visibilité des athlètes de haut niveau résidant au Québec et de permettre au sport olympique et paralympique de prendre sa place sur la scène québécoise. Il est situé au 4545 avenue Pierre-De Coubertin dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Se disant très heureux d’accueillir Nathalie Lambert, le président du conseil d’administration de Sportcom, François Messier que l’ancienne athlète «amènera de l’expérience autour de la table et pourra joindre sa voix à celles de tous nos membres pour continuer à guider les orientations de l’organisation».

De son côté, Mme Lambert a affirmé que cette opportunité lui permettra de regrouper ses passions du sport et des communications, le tout, entourée de gens passionnés.

«Il s’agit d’une chance unique de joindre une belle équipe et d’apporter ma contribution, a-t-elle ajouté. Le sport a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui et j’ai toujours voulu y garder mes connexions. Ça fait partie de moi et, en tant que modèle d’inspiration, je veux contribuer à la visibilité de nos athlètes québécois, tout en faisant la promotion d’un mode de vie sain et actif.»

Après une carrière de plus de 20 ans en tant que patineuse de vitesse, Nathalie Lambert occupe depuis 1999 un poste de directrice des programmes sportifs et des communications au Club MAA de Montréal et siège à titre de présidente du Comité technique de courte piste à la Fédération internationale de patinage (International Skating Union).

Elle a également été cheffe de mission olympique à Vancouver en 2010), elle a été intronisée au Temple de la renommée olympique du Canada (1992), au Panthéon des sports du Québec (2001), au Panthéon des sports canadiens (2002) et a été nommée Officier de l’Ordre du Canada (2017).

Mme Lambert commencera son mandat au sein du conseil d’administration de Sportcom dès le 25 mars 2021.