Le silence des pianos publics

Les pianos publics ne combleront pas les citoyens de leurs airs mélodieux cet été. Lors de son conseil du 5 juillet, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a annoncé qu’ils ne pourraient pas être installés afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19.

«Le Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) tient une vigile sur les ordonnances sanitaires mises en vigueur par le gouvernement et préconise la mise en place de protocoles sanitaires stricte, même en ce temps de passage en zone verte (…)», a répété durant la séance Patricia Plante, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de MHM.

Elle a précisé que des mesures qui régissent les événements et les activités s’organisant sur le domaine public extérieur sont toujours en vigueur. Elle a cité en exemple la surveillance, la distanciation et le respect de la capacité limite, des directives qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

«Dans ces paramètres, on peut donc convenir que de telles activités libres ne sont pas possibles et nécessiteraient de la surveillance constante et donc des investissements coûteux pour les contribuables. Dans un cas contraire, il s’agirait de mettre à risque la population», a expliqué Mme Plante.

Oui aux parcomètres, non aux pianos publics

Elle répondait à la question d’un citoyen qui digérait mal que «depuis plus d’un an, on peut être la 100e personne à pitonner sur le parcomètre, mais pas la 10e à jouer sur un piano public. »

Cette préoccupation a été entièrement partagée par Pierre Lessard-Blais, maire de MHM. Il a dit comprendre les frustrations de « voir certaines incongruités » par rapport aux activités.

«Nous on se doit d’être exemplaire à la Ville de Montréal lorsqu’on suit ces consignes du gouvernement, même si des fois il peut y avoir des frustrations», a-t-il signifié au cours de la séance du conseil d’arrondissement, tout en souhaitant vivement le retour des pianos publics sur le territoire.