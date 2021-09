Une illustratrice d’Hochelaga-Maisonneuve finaliste pour le Prix TD

Une illustratrice d’Hochelaga-Maisonneuve est finaliste pour le Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse.

Intitulé C’est quoi l’amour ? et publié aux éditions de l’Isatis, le livre sélectionné a été écrit par Lucile de Pesloüan, avec qui l’illustratrice Geneviève Darling a déjà collaboré. Ensemble, elles ont publié J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… (2019) et Pourquoi les filles ont mal au ventre? (2017).

Rencontrée sur la terrasse d’un café de la rue Ontario, Geneviève Darling se dit très heureuse d’être finaliste pour ce prix.

Ça fait vraiment plaisir. Ce livre est vraiment important pour moi. Je suis vraiment fière des dessins, mais aussi de la collaboration, parce que Lucile a vraiment mis des mots sur des choses importantes pour moi. Geneviève Darling, illustratrice

L’illustratrice espère que le livre C’est quoi l’amour ? inspire les gens à trouver ce qui fait du sens pour eux, puisqu’en abordant la question de l’amour, les autrices n’ont pas souhaité en proposer une recette ou une définition, mais plutôt permettre aux lecteurs de trouver les réponses qui leur conviennent.

Couverture du livre finaliste.

Rencontre à l’Expozine

Après avoir lâché son baccalauréat en art visuel, Geneviève commence à faire de la sérigraphie, ce qui l’amène à faire des zines (une œuvre autopubliée à faible tirage).

C’est en présentant l’une de ses créations à l’Expozine – un événement annuel consacré à la microédition, le fanzine, les affiches et les bandes dessinées – que Geneviève fait la rencontre de Lucile.

«On avait des visions qui se rejoignaient vraiment dans qu’est-ce qui était important pour nous, nos valeurs, comment on voulait faire les choses.»

Le pastel prédomine dans les illustrations de Geneviève, des couleurs réconfortantes qui la font se «sentir bien».

«La douceur est quelque chose qui fait beaucoup partie de mon univers.»

L’une des illustrations de Geneviève Darling pour C’est quoi l’amour ?

Elle tente également dans ses illustrations de représenter le plus possible la diversité, une sensibilité qu’elle partage avec Lucile.

«Dans tous nos livres, Lucile et moi avons essayé de ne pas contribuer à l’effacement, de ne pas faire du whitewashing [blanchissement].»

Elle tente également d’éviter de parler à la place de personnes «qui ont des expériences que je n’ai pas».

Lorsqu’elle ne travaille pas sur des livres ou des zines, Geneviève propose avec sa compagnie Lovestruck Prints, des illustrations pour des t-shirts, des affiches, des épingles et des boucles d’oreille.

Depuis 2004, le Prix TD récompense les auteurs et les illustrateurs pour les livres jeunesse. Les créateurs du livre primé se verront remettre à la fin octobre une bourse de 50 000$.