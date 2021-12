La culture a repris ses droits dans MHM

Après avoir été perturbée depuis le début de la COVID-19, la programmation culturelle de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve bat son plein jusqu’à la fin de l’année 2021. Grâce notamment au retour des spectacles en salle à la Maison de la culture Mercier.

Mais la plupart des autres rendez-vous et animations de cette programmation culturelle se déroulent surtout dans les bibliothèques Maisonneuve, Hochelaga, Mercier, et Langelier.

Il est possible d’assister à des conférences très variées, de participer à des ateliers scientifiques, artistiques et technologiques.

Et pour les adeptes de livres, les heures du conte et les clubs de lecture attendent également les adolescents comme les adultes.

En plus de la programmation d’activités, les bibliothèques offrent aussi la majorité de leurs services habituels.

Le prêt de documents, l’accès aux collections, aux postes informatiques sur réservation et à la bibliothèque numérique.

Au-delà des bibliothèques

D’autres évènements sont également au menu de la programmation culturelle dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Un concert de chant lyrique se tiendra vendredi 10 décembre à 19h à l’Église Saint-François-d’Assise.

Jonglerie, hula hoops, acrobatie, et autres surprises sont attendues avec le spectacle de cirque ROCHE, PAPIER, CERCEAU! du Duo Hoops, le dimanche 12 décembre à 14h à la salle de spectacle de la maison de la culture Mercier.

Pour les amateurs de dessins, l’exposition d’aquarelles LUMIÈRES DE MON QUARTIER de Louise Beaupré Lincourt est encore visible jusqu’au dimanche 12 décembre dans le hall d’exposition de la maison de la culture Mercier.

L’artiste carnettiste y raconte son quotidien de confinée, à partir du 13 mars 2020 et l’arrivée de la COVID-19. Au hasard de ses promenades, elle dessine maisons bourgeoises et ouvrières, dépanneurs et bâtiments industriels, parcs et friches abandonnées.