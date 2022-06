Tour d’horizon des festivités de la Saint-Jean dans MHM

Plusieurs événements auront lieu dans les différents quartiers de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de souligner les festivités de la Fête nationale du Québec.

Tétreaultville

Le 23 juin à la Promenade du parc Bellerive, la Société d’animation de la Promenade Bellerive convie la population dès 10h. Des animations telles qu’un Arbre à souhaits, une murale collective, des jeux et des poèmes accueilleront les gens.

Puis s’ajouteront à 16h30 des activités de cirque, de maquillage pour enfants, de mini-karaoké et danse.

Cette journée se conclura en beauté avec un spectacle d’EspaceTrad, un organisme de valorisation des arts traditionnels québécois.

Également dans Tétreaultville, le bar Des Ormeaux proposera son traditionnel BBQ de la Saint-Jean le 23 juin de 16h à 19h. Au menu : hot dogs, hamburgers et salade, tous offerts gratuitement.

En cas de pluie, le BBQ aura lieu à l’intérieur, ce qui n’est pas plus mal, puisque la table de billard et le juke-box seront également gratuits cette journée-là.

Hochelaga-Maisonneuve

Du côté d’Hochelaga-Maisonneuve, une fête «familiale, festive et rassembleuse» organisée par le comité Saint-Jean dans Hochelaga aura lieu le 24 juin à la Place Gennevilliers-Laliberté sous le thème «Notre langue aux mille accents».

Dès midi, des jeux de kermesse, des ateliers de bricolage, de la musique d’ambiance et des espaces de détente seront proposés aux citoyens.

À 13h, c’est l’artiste et acrobate Andy Giroux, pro de la roue Cyr, qui divertira la foule présente. Une deuxième représentation sera aussi offerte à 16h.

À 17h, les festivités se poursuivront avec un spectacle du pianiste Étienne Pilon. Résident du quartier, l’artiste répondra aux demandes spéciales du public «tel un juke-box vivant».

Les festivités se concluront avec le spectacle du groupe Les Frères Paul. Ce dernier proposera un riche répertoire de reprises provenant des quatre coins de la francophonie, «remaniés à leur sauce unique funky cajun».

Un camion de rue Mi Corazon 100 % végétalien et un espace buvette offrant les produits de la microbrasserie locale Avant-Garde seront présents afin de sustenter et désaltérer les convives.

Hommage à Jean Leloup

Un spectacle de chants intitulé Hommage à Jean Leloup sera également présenté ce week-end. Résultat des ateliers de chants donnés au CCSE Maisonneuve, trois représentations de ce spectacle seront offertes entre le 24 et le 26 juin dans le café-théâtre de l’organisme communautaire situé à l’ancien marché public de Maisonneuve.

Mêlant musique et théâtralité, Hommage à Jean Leloup propose une quinzaine de chansons de l’artiste québécois.

Les représentations du 24 et 25 juin auront lieu à 20h et celle du 26 juin à 14h30. Le spectacle est d’une durée de 90 minutes et le coût d’entrée est de 20 $.