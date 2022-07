Le Parc olympique: un grand terrain de jeu

Le Parc olympique est un lieu mythique montréalais. Il comprend le Stade olympique, qui a été construit à l’occasion des Jeux olympiques de 1976. Il a accueilli les Expos de Montréal jusqu’en 2004 et est le plus gros amphithéâtre couvert au Québec avec 56 000 sièges.

Le Stade olympique est bordé par une esplanade, sur laquelle se trouve le fameux planchodrome Vans de 900 mètres carrés. L’événement Vans Park Series a d’ailleurs réuni les meilleurs planchistes au monde en juillet 2019. La location d’équipements ainsi que des cours et des camps de jour sont proposés.

De plus, un vaste centre sportif ouvert au public se trouve sur le site. Celui-ci est doté de sept bassins de plusieurs tailles, dont une piscine olympique. Bien qu’elle soit actuellement fermée pour rénovation, la Tour de Montréal offre également à proximité un beau point de vue pour admirer la ville. Il s’agit de la plus haute tour inclinée au monde!

Situé dans le Parc olympique, le parc Maisonneuve propose quant à lui une foule d’activités et s’étend sur plus de 63 hectares d’espace vert. Durant la période estivale, plusieurs événements ont lieu, dont la fête nationale du Québec.

Que ce soit pour marcher, faire du vélo, se reposer ou partager un pique-nique entre amis, les options ne manquent pas! Les barbecues sont autorisés dans des aires réservées.

De plus, un sentier de randonnée pédestre s’étend sur 10 km et un réseau de pistes cyclables, sur 3 km. Il s’agit d’un endroit privilégié pour observer la faune montréalaise, tel que le viréo mélodieux, un petit oiseau au chant continu et varié.

Cet été, un troupeau de moutons et de biquettes s’occupera quotidiennement de l’entretien de la pelouse du parc dans le cadre d’un projet d’écopâturage urbain.

Pour les golfeurs amateurs, un golf municipal de neuf trous et un centre d’exercice de 29 enclos sont accolés au parc. Des cours privés et de groupe sont offerts sur place.

Espace pour la vie

Au sein du Parc olympique, Espace pour la vie promeut le développement durable et la protection de la biodiversité, en organisant plus de 160 activités culturelles et scientifiques chaque année. À l’intérieur du parc Maisonneuve, il regroupe quatre musées incontournables de la ville: le Jardin botanique; le Biodôme, où l’on peut observer des animaux et des plantes; le Planétarium Rio Tinto Alcan; et l’Insectarium.

Stade Saputo

Le Stade Saputo est l’un des plus grands stades de Montréal, ville reconnue mondialement comme étant une icône du sport. Il est réservé au soccer et a été construit en 2008 pour accueillir les matchs de l’équipe canadienne l’Impact de Montréal (aujourd’hui le CF Montréal). Il a été rénové et agrandi dès 2012 à l’occasion de l’accession de l’Impact à la Major League Soccer.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.