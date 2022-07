Un quartier vivant

Notre collaboratrice s’est récemment rendue à Hochelaga-Maisonneuve pour parler aux gens afin de connaître leurs coups de cœur dans le quartier.

Florian

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Florian se promène sur le parvis dans l’ancien marché Maisonneuve, à la découverte du quartier.

«Je suis ici pour profiter du beau temps et avoir du bon temps. Hochelaga, c’est un coin qui bouge beaucoup», dit-il.

Joshua et Théao

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Joshua et Théo ont respectivement 36 ans et 27 ans. Ces résidents de Verdun ont traversé Montréal pour passer une journée ensoleillée au Jardin botanique.

«Je suis là pour la paisibilité et pour tenir la main de mon chum», dit Théo, tandis que Joshua explique qu’il vient pour être proche de la nature et revivre des souvenirs qu’il a vécus quand il était enfant. Photo Ambre Giovanni

CAROLINE

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Caroline et Zachary, qui ont respectivement 32 ans et deux ans, s’amusent à proximité du Stade olympique. Zachary célèbre sa fête aujourd’hui à coups de trottinette et de rires.

«J’aime Hochelaga juste parce que, hier, il y avait un spectacle et qu’un guitariste a laissé mon fils gratter les cordes de sa guitare. C’est simple, c’est familial… et pour l’espace aussi», déclare-t-elle.

HÉLÈNE ET LOUIS

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Hélène et Louis, 33 ans et 28 ans, pratiquent l’escalade sur des murs extérieurs à proximité du Stade olympique. Ils vivent à Hochelaga et s’y plaisent beaucoup.

«Ce que j’aime le plus, c’est la vie de quartier. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des activités. C’est résidentiel et vivant», témoigne Hélène.

LOVELY

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Lovely, 34 ans, tient sa petite fille de trois mois dans ses bras, au parc Maisonneuve.

«Aujourd’hui, c’est la fête des Mères donc je suis venue avec ma famille pour ma première fête des Mères et avec mon premier bébé», confie-t-elle.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.