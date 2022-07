Une promenade sur Ontario

Ces dernières années, les commerces ont fleuri sans relâche sur cette artère allant du boulevard Pie-IX à la rue Darling. De vieilles institutions typiques et populaires du coin, comme La Pataterie, côtoient des cafés et des restaurants branchés à l’ambiance festive, tels que Madame Smith, Les Canailles ou L’Espace public.

Le premier propose un grand choix de cocktails, notamment une variété de gin québécois, ainsi qu’une cuisine éclectique. Le second est un restaurant aux influences méditerranéennes, où l’on peut déguster des huîtres ou une paella. Quant à L’Espace public, il s’agit d’un bar où la bière est brassée sur place.

Des commerces alimentaires se trouvent aussi dans la rue, tels que des fruiteries, des fromageries ou des charcuteries. La Boucherie Beau-Bien est particulièrement prisée par les habitants du quartier. La fruiterie à la devanture verte, Papaye et Mangue, offre quant à elle une variété de fruits et légumes frais, des condiments, du café et quelques produits d’épicerie.

On y trouve aussi des magasins biologiques, tels qu’Aliments Merci, et écologiques. Méga vrac Hochelaga permet par exemple d’acheter des produits sans emballage, qu’ils soient alimentaires, pour le corps ou d’entretien ménager.

D’autres commerces dévoilent toutes sortes de produits locaux et respectueux de l’environnement, comme la colorée boutique de type art de vivre Bouche Bée.

La Promenade Ontario est entièrement piétonnisée depuis le 24 juin 2022. Elle permet de profiter de toutes sortes d’aménagements, tels qu’un verdissement de la rue et l’agrandissement des terrasses, ainsi que d’animations en tous genres.

Avec un peu de chance, vous entendrez même les notes musicales d’un violon s’échappant d’un balcon entre les rues De Chambly et Nicolet, au cours de votre balade.

La scène artistique montréalaise et québécoise sera particulièrement mise de l’avant à travers la tenue d’événements culturels et musicaux, ainsi que de spectacles. Patience, la programmation reste encore à venir!

Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Atomic café

Ambiance rétro, déco décalée et colorée sur la rue Ontario, Atomic café fête cette année ses 17 ans et est un emblème du quartier. Tout y est fait maison! On peut y manger des mets variés sur le pouce et y boire de délicieuses boissons. Leur croque-monsieur est d’ailleurs à tomber par terre. De plus, des événements festifs de tous les styles sont régulièrement proposés.

Les Givrés Hochelaga

Que ce soit pour déguster un sorbet, une crème glacée ou un dessert glacé, Les Givrés Hochelaga est le repère artisanal des becs sucrés du coin. Il est situé presque en face du Atomic Café, ce qui invite allègrement à un réel marathon gustatif! Les cornets et le beurre de pistache sont faits maison et aucun arôme n’est ajouté.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.