La clinique de vaccination du Stade olympique rouvre ses portes

Dans la foulée de l’annonce d’une nouvelle campagne de vaccination massive pour la rentrée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal rouvre dès aujourd’hui la clinique de vaccination du Stade olympique.

En point de presse plus tôt ce matin, le premier ministre François Legault, le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, ont annoncé une nouvelle campagne de vaccination massive, face à l’éventualité d’une huitième vague cet automne.

Le centre de vaccination du Stade olympique sera donc à nouveau ouvert tous les jours de 8h à 20h, afin de soutenir cette nouvelle campagne et administrer les doses de rappel. Les installations seront de plus petite ampleur, mais toutes aussi efficaces, assure le CIUSSS de l’Est.

Les personnes de 75 ans et plus sont conviées à prendre rendez-vous dès aujourd’hui sur Clic santé ou par téléphone au 1 877 644-4545 pour obtenir leur dose de rappel. Les personnes de 60 ans et plus pourront ensuite leur emboîter le pas dès le 22 août, suivies de la population générale de 18 ans et plus le 29 août.