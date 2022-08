Un chalet pour tous au parc Raymond-Préfontaine

Bonne nouvelle pour les habitants de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve: le chalet du parc Raymond-Préfontaine a fait peau neuve!

Débutés en juin 2021, les travaux de rénovation se sont achevés cet été. L’investissement, qui s’élevait à un montant total de 2,7 M$, a offert un second souffle au parc.

Construit en 1954, le chalet a été entièrement repensé afin de répondre au besoin des usagers. Il dispose désormais de deux salles polyvalentes, d’un bureau, d’une cuisine, d’installations sanitaires inclusives et non genrées, ainsi que d’un accès internet sans fil.

Frédéric Dallaire, adjoint de circonscription de la députée Soraya Martinez Ferrada; la conseillère Alia Hassan Cournol; Sébastien Corbeil, du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal; et le maire d’arrondissement Pierre Lessard-Blais. Photo: Gracieuseté, Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Mélanie Dusseault_LR

Lors de l’inauguration tenue le 24 août, le maire d’arrondissement, Pierre Lessard-Biais, a insisté sur le caractère inclusif et accessible du chalet réaménagé. «C’est un espace qui se veut plus divertissant, plus inclusif, plus confortable et plus accessible, surtout pour les personnes à mobilité réduite, les jeunes et les groupes communautaires.»

La transition écologique constitue l’autre base du projet. Pour preuve: les pierres naturelles du chalet historique ont été utilisées dans le réaménagement.

Deux autres projets pour le parc Raymond-Préfontaine sont en cours de réflexion, soit la réfection du skatepark ainsi que des aménagements périphériques au chalet.