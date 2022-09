Création d’une résidence d’artistes au Planétarium

Une résidence d’artistes verra le jour en décembre au Planétarium Rio Tinto Alcan. Le comité exécutif de la Ville de Montréal a présenté une lettre d’engagement pour le projet lors de sa séance du 14 septembre.

Fruit de la collaboration entre le Conseil des arts et la Ville de Montréal, le projet a pour but de créer un espace de recherche et de création pour un ou plusieurs artistes. Ces derniers seront soutenus et stimulés dans la création d’œuvres originales qui feront une place à la science. Cette résidence débutera le 7 décembre 2022 et prendra fin le 21 juin 2023. L’œuvre finale du ou des artistes sera présentée au public du Planétarium durant l’été 2023.

Le comité exécutif précise que le sujet de l’œuvre devra être immersif, utilisant ou non des éléments physiques de l’infrastructure du Planétarium. Toute forme d’art est cependant acceptée, et ce, dans l’objectif de soutenir l’innovation artistique et la créativité singulière de chaque artiste. Ce projet devrait faire rayonner le talent des artistes montréalais.

En ce qui concerne le budget alloué au projet, 10 000 $ seront accordés à l’artiste ou aux artistes membres de la résidence. De plus, 10 000 $ de services seront offerts, tels que des frais de déplacement ou des dépenses liées à la production de l’œuvre.

Pour participer, il faut s’inscrire à la visite des lieux à partir du 22 septembre en remplissant le formulaire disponible sur le site web d’Espace pour la vie. La visite se fera le 26 septembre et les dépôts de dossier se feront début novembre. Les candidatures sélectionnées seront dévoilées au grand public le 30 novembre.