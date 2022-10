SPVM : témoin clé d’une collision mortelle recherché

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lance un appel à la population afin d’identifier un témoin important qui pourrait avoir des informations concernant une collision mortelle survenue le 20 septembre dernier, vers 20 h, sur la rue Hochelaga, près de l’avenue De La Salle dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Ce soir-là, une Mercedes de couleur foncée a heurté un individu de 32 ans qui succomba par la suite à ses blessures au centre hospitalier.

Voici les détails à connaître sur l’individu témoin de la scène:

Il conduisait lors de l’événement une voiture de la marque Mazda 3, datant entre les années 2014 et 2018, de couleur blanche.

Il aurait circulé dans la même voie où le piéton a été heurté.

Le SPVM a diffusé les images de caméra de surveillance identifiant le témoin recherché.

Images de caméra surveillance de la voiture conduit par le témoin récherhcé, SPVM

«Quiconque possédant de l’information qui pourrait permettre de l’identifier et de le localiser ou fournir des informations liées à cette collision peut communiqueravec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne», indique le SPVM dans son communiqué de presse.