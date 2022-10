Une ferme agricole urbaine verra le jour à Hochelaga-Maisonneuve

C’est sur le terrain de Scientific Games, entreprise spécialisée dans les jeux d’argent, que l’organisme à but non lucratif Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM) construira une ferme communautaire urbaine et durable: La Ferme agricole, en ville, pour tous.

La nouvelle ferme urbaine aura plusieurs objectifs. Outre le fait d’approvisionner en aliments la population locale, elle servira aussi à offrir des ateliers éducatifs aux écoles et à d’autres organismes ou encore à intégrer un programme entrepreneurial pour les adultes ayant une déficience intellectuelle.

«Il s’agit de la deuxième ferme que la CCHM a construite dans le quartier dans le cadre de sa mission de promotion du droit à une alimentation saine par le biais d’une économie circulaire et communautaire», explique Benoist De Peyrelongue, directeur général de la CCHM, par voie de communiqué.

L’organisme avait effectivement implanté de nouvelles installations sur les terres du siège social de la Société des alcools du Québec (SAQ) dans Mercier il y a quelques mois.

La ferme en chiffres

La ferme agricole sur le terrain de Scientific Games devrait offrir plus de 22 000 pieds carrés en maraîchage. Des arbres fruitiers, des arbustes et des légumes y seront notamment plantés.

Les produits de la ferme seront utilisés dans 40 cuisines collectives locales. Ils seront aussi disponibles dans le magasin communautaire de la CCHM ainsi que dans d’autres organismes ou associations vendant des produits frais à bas prix. Une distribution de paniers alimentaires pour les populations les plus vulnérables sera aussi prévue.

«Dans une année moyenne, ces produits permettront de fournir 150 000 repas et de remplir plus de 2600 paniers alimentaires», peut-on lire dans le communiqué de Scientific Games.

Le début des travaux ayant commencé avant l’hiver avec la plantation de quelques arbres fruitiers, ils reprendront au printemps avec la plantation de légumes et de petits fruits.

L’installation d’une serre est aussi prévue pour 2023-2024.

Depuis 2021, la Ville de Montréal a mis en place sa Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026 afin de verdir les zones urbaines et de mettre la biodiversité au cœur des prises de décisions. Ce projet de ferme urbaine s’inscrit tout à fait dans cette volonté municipale.