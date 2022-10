Pas d’Halloween cette année pour la Librairie Z

La Librairie Z d’Hochelaga-Maisonneuve a été forcée d’annuler ses événements pour l’Halloween cette année. La cause? Les travaux de réparations effectués en face de son local.

C’est avec déception que le président de la Librairie Z apprenait à Métro la fermeture de son magasin pour l’Halloween. La librairie de la rue Ontario restera ainsi fermée jusqu’au 7 novembre en raison des complications liés aux travaux sur l’artère routière.

Des réparations inutiles

«Nous avons refait notre vide sanitaire pour le remplacer en un vide en cuivre, explique Christian Viel au journal. Or, quand les entrepreneurs sont venus pour remplacer les autres entrées d’eau en plomb de la rue, ils n’ont pas pris en considération que la nôtre avait déjà été changée et l’ont arrachée par erreur, faisant en sorte que nous n’avons plus d’eau dans l’édifice.»

Christian Viel se dit très déçu puisque ces travaux n’étaient pas nécessaires et auraient pu être mieux coordonnés pour qu’ils aient lieu en même temps pour tous les commerçants. Les réparations ont d’ailleurs occasionné des problèmes supplémentaires.

Ce problème d’eau a engendré un problème d’électricité. Les tuyaux servent de paratonnerres pour éviter les excédents d’électricité, donc, les arracher comme ça à affecter notre système de batterie, qui est devenu défaillant. Nos ordinateurs, nos lumières et nos caisses sautaient constamment, et ce, même après la journée de travaux du 25 octobre. Christian Viel, président de la Librairie Z

Contexte économique difficile

Le président de la Librairie Z est d’autant plus mécontent du fait que ces travaux surviennent à un moment charnière du calendrier de la librairie, Halloween étant un événement important financièrement.

«L’Halloween est notre fête préférée ici. L’an dernier, on avait fait une maison hantée avec des robots dans la boutique. Nous sommes une des seules librairies à faire des événements spéciaux du genre. On va être obligés de diversifier nos activités, mais d’ici Noël, l’Halloween était le principal moment de faire de l’argent», raconte-t-il.

M. Viel ajoute également que la rue piétonnière de la saison estivale n’a pas été un succès pour son établissement, bien que plusieurs commerces en aient bénéficié sur la rue Ontario. La maison hantée de l’Halloween représentait un des rares moments où les gens qui déferlaient dans les rues costumées prenaient un moment pour s’arrêter à la librairie.

Pas de fermeture envisagée

Bien que les dommages collatéraux provoqués par les travaux feront perdre d’importantes sommes d’argent à la Librairie Z, son président demeure optimiste.

«Ça ne sonnera pas le glas de la librairie. On prévoyait s’étendre au deuxième étage puisque nous sommes propriétaires du bâtiment maintenant et c’est toujours un objectif réalisable. On va réussir à passer au travers et revenir à la normale, mais il faudrait vraiment que les travaux soient mieux coordonnés à l’avenir», conclut M. Viel.