Un projet de 1000 logements approuvé dans Hochelaga

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a rendu son rapport de consultation publique concernant la requalification du 4500, rue Hochelaga. L’OCPM recommande l’adoption du règlement permettant la construction de logements à l’endroit de l’ancien Pro Gym. Il souligne cependant «l’importance d’y apporter des modifications».

«La requalification du 4500, rue Hochelaga constitue une occasion privilégiée de mettre en œuvre des principes d’aménagement et de développement durable. Il est proposé de construire un milieu de vie marqué par la mixité sociale, la diversité des usages, une offre de logements variée et de qualité, une offre commerciale et culturelle diversifiée, un verdissement accru et un engagement en matière d’écoresponsabilité», indique l’Office dans un communiqué de presse.

Rappelons que le projet retenu, «Canoë», prévoyait un parc résidentiel de 928 logements répartis en 205 unités locatives, 583 unités privées et 140 unités à vocation coopérative.

La commission propose notamment «de réduire les hauteurs maximales, de les préciser en étages et en mètres, et d’inclure les retraits aux étages pour tous les bâtiments de ce secteur», et également «de préciser le nombre de logements à l’hectare et la superficie du terrain constructible autorisés».

La construction, en six phases, vise la réalisation d’un projet mixte comportant des bâtiments d’une hauteur variant d’un à dix étages. L’OCPM souhaite que ces modifications soient précisées.

Pour un projet immobilier vertueux

D’autres suggestions sont liées à l’environnement. Ainsi, l’OCPM recommande de «limiter le nombre de cases de stationnement pour les véhicules, déterminer le nombre de cases de stationnement pour les vélos, favoriser l’autopartage et l’installation de bornes électriques».

Elle encourage également l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve à «mettre en place une gestion écoresponsable et innovante des matières résiduelles domestiques produites par les usagers de mille nouveaux logements, commerces et services sur le site du 4500, rue Hochelaga». L’amélioration de l’ensoleillement des façades, qui était en partie compromis par la hauteur du bâtiment dans le projet initial, est aussi attendue.

Aussi, l’Office inviterait le promoteur Rachel Julien à expliciter la vision du projet final. Cela passerait entre autres par des illustrations sur le traitement architectural attendu.

Pour établir ces recommandations, l’OCPM a reçu près de 200 contributions. Il note que «le projet est généralement bien accueilli des personnes ayant participé à la consultation». Lors d’une consultation par voie écrite réalisée en 2021, 30 sur 37 répondants s’étaient pourtant opposés à ce projet.

Le Comité BAILS réclamait par ailleurs des projets de logement 100% social dans MHM. Une des 12 recommandations du rapport est justement pour l’Arrondissement «de poursuivre, de finaliser et d’intégrer au cadre réglementaire municipal la planification détaillée du secteur Bennett-Letourneux».