Renforcer le monde du cirque dans MHM

L’organisme Cirque Hors Piste va assurer la coordination de l’édifice Emmanuel-Arthur-Doucet situé au 3622, rue Hochelaga dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM). Cette entente entre l’organisme et l’arrondissement se fera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

L’objectif ? Développer l’identité circassienne du lieu et faire rayonner la discipline sur le territoire de la ville. Des projets en cirque social devraient être établis pour favoriser le développement et l’inclusion sociale des enfants, des jeunes et des adultes marginalisés du quartier.

«Nous allons continuer d’offrir nos services habituels», confirme l’organisme à Métro, avant de préciser que de nouveaux volets seront disponibles tels que l’entraînement libre et la location de salle. Ceci donnera aux artistes la possibilité d’accéder à des espaces d’entraînement «à prix abordable», ajoute-il.

«Je suis content de l’arrivée de Cirque Hors Piste. Ce joueur clé en cirque social […] sera un partenaire important pour le développement culturel et communautaire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve», a déclaré le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Parmi les différents volets que l’organisme propose, on peut retrouver Cirkaskina, un volet qui consiste à organiser des rencontres et des événements regroupant des groupes et des jeunes issus de partout à travers le pays. «Les jam de cirque», est, quant à lui, un endroit où les artistes professionnels ou en voie de professionnalisation peuvent venir s’entrainer.

«Dès les prochaines semaines, nous allons tranquillement quitter notre église préférée et le quartier Centre-Sud pour nous installer dans Hochelaga-Maisonneuve et amorcer un nouveau pan de notre développement», indique l’organisme Cirque Hors Piste à Métro.

En effet, l’organisme se situait auparavant à l’intérieur de l’église Sainte-Brigide-de-Kildare, dans le quartier de Centre-Sud à Montréal.

À propos du Cirque Hors Piste Depuis 1955, l’organisme Cirque Hors Piste offre des ateliers de cirque social aux jeunes en difficulté. Il a été fondé par le Cirque du Soleil et l’organisme Jeunesse du Monde. En 2011, Cirque Hors Piste a pris son indépendance en tant qu’organisme à but non lucratif. Il organise, depuis, diverses activités artistiques et sociales telles que le Cirko-vélo où des intervenants se déplacent (en deux roues) dans le quartier pour aller à la rencontre des jeunes. L’organisme réalise aussi son carnaval de cirque social annuel. Source : cirquehorspiste.com