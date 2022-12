Éducation 3e âge remet 1007 $ à la fondation du Collège de Maisonneuve

Éducation 3e âge (ETA) du Collège de Maisonneuve, qui accompagne les 50 ans et plus dans leur retraite en leur proposant des activités stimulantes, a remis un chèque de 1007 $ à la Fondation du Collège de Maisonneuve. Cet acte de générosité vise, juste avant la période des fêtes, à aider la Fondation à garnir les paniers de Noël qui seront remis aux étudiants et étudiantes dans le besoin.

La somme a été récoltée lors d’un bazar/brocante de livres, CD, et casse-têtes usagés organisé les 5 et 6 décembre derniers dans le foyer du Collège de Maisonneuve.

ETA a décidé de faire don de 60% de ses recettes à la Fondation du Collège de Maisonneuve.

La tenue de la brocante a été rendue possible grâce à la participation de nombreux bénévoles qui se sont affairés au tri et à la vente des livres et CD, provenant de dons de citoyens.