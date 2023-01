Près de 4 M$ amassés pour les enfants en situation de vulnérabilité

La 20e Guignolée de la Fondation Dr Julien a permis d’amasser la somme record de 3 915 000$ pour la pédiatrie sociale en communauté au Québec, soit 167 000$ de plus que l’année dernière. Cette somme permettra de financer les soins et l’accompagnement d’enfants en situation de vulnérabilité.

Au Québec, les besoins des enfants issus des milieux vulnérables s’accentuent. C’est un signal de soutien populaire fort que nous envoie toute la communauté. Dr Gilles Julien, fondateur et vice-président de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien accompagne 11 000 enfants chaque année à travers le Québec et possède 45 centres de pédiatrie sociale en communauté. Elle a comme objectif d’offrir des soins et des services directs à 16 000 enfants dans la province, par le biais de plus de 50 centres de pédiatrie sociale en communauté d’ici 2028.

«Grâce au soutien constant et renouvelé de tous ceux qui nous appuient, nous nous rapprochons de notre objectif», a déclaré Alexandre Lebel, directeur général de la Fondation Dr Julien.

Bénévoles de la Fondation Dr Julien Photo: Gracieuseté, Fondation Dr Julien

Plus précisément, 2 127 000$ ont été amassés au profit des trois centres affiliés à la Fondation Dr Julien, et 1 787 000$ ont été récoltés pour les 42 Centres de pédiatrie sociale en communauté (CSPC) certifiés par la Fondation.

Selon Statistique Canada, le taux de pauvreté infantile dépasse les 15% au Québec. «Les plus pauvres connaissent des problèmes de croissance et de développement, aussi bien physique que social, qui entretiennent la discrimination», peut-on lire dans un communiqué de la Fondation.

Pour cette 20e édition, 40 points de collecte ont été établis dans la Ville de Montréal.

Qu’est-ce que la pédiatrie sociale en communauté ? La pédiatrie sociale en communauté vise à soutenir les enfants et les familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts. Elle intègre donc à la pédiatrie le droit et les sciences sociales. Définition du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL)