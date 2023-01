Rappel de saumon vendu par l’épicerie Valmont

Si vous êtes allé faire votre épicerie au Valmont situé au 3930, rue Ontario Est, et que vous avez acheté un paquet de 70 grammes de saumon steelhead fumé de la marque DOM Spécialité, vous risquez d’avoir une mauvaise surprise. En effet, le produit est visé par une mise en garde puisque la date d’expiration est établie au 25 janvier 2023. Seuls les saumons vendus dans ladite succursale de la rue Ontario semblent concernés.

Le saumon fumé en question a fait l’objet d’un rappel uniquement à la succursale Valmont située au 3930, rue Ontario est. Photo: Gracieuseté, MAPAQ

Dans un avis diffusé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), « l’entreprise n’a pas respecté les exigences de conservation du fabricant » et « son innocuité n’est plus assurée ». Il y est aussi spécifié que l’entreprise Valmont « procède volontairement au rappel du produit en question ».

Autre avertissement: le MAPAQ demande de s’abstenir de le consommer, même si le paquet de saumon ne semble pas endommagé ou qu’il n’y a pas de forte odeur qui s’en dégage. L’ingestion de ce poisson comporterait un possible risque pour la santé.

Pour l’instant, le MAPAQ ne rapporte aucun cas de maladie qui serait associé à sa consommation.