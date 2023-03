Les travaux de la Place Simon-Valois pratiquement terminés

Les travaux visant à transformer le secteur de la Place Simon-Valois, dans le quartier Hochelaga, en une rue partagée tirent à leur fin. L’intersection est praticable depuis décembre 2022, autant pour les automobilistes que les piétons et les cyclistes. Il reste toutefois du travail à faire au plan de la sécurité et de la sensibilisation des usagers à ce type d’aménagement urbain, juge le directeur de la Société de développement commercial (SDC) de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Patrick Legault.

Le directeur de la SDC s’inquiète entre autres que des enjeux de sécurité persistent puisque le «concept de rue partagée n’est toujours pas bien implanté ici [à Montréal]». Il estime que plus d’indications et d’explications devraient être mises en place, en plus d’une «présence policière accrue» et de «plus d’activités de sensibilisation».

La rue partagée, ou «zone de rencontre», est un concept normalisé dans certains pays d’Europe, comme la France ou la Belgique, mais qui commence tout juste à apparaître au Québec et à Montréal. La limite de vitesse pour les automobilistes y est de 20 km/h, alors que piétons et cyclistes ont la priorité absolue.

J’ai l’impression qu’il y a encore un travail de sensibilisation et d’éducation à faire auprès des automobilistes, mais aussi des piétons et des cyclistes. Patrick Legault, directeur de la SDC de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

La présence policière étant «déjà importante dans le quartier», l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve n’a pas l’intention d’en imposer d’avantage, dit le conseiller d’arrondissement Éric Alan Caldwell. Il assure toutefois que «le projet ne sera pas abandonné» parce qu’il tire à sa fin et que la zone en question sera surveillée dans les mois à venir.

Une activité de sensibilisation a par ailleurs été tenue le 9 mars pour assurer l’application des nouvelles règles de circulation par les usagers. Des élus et des employés de l’arrondissement se sont réunis pour engager la conversation avec les passants et les commerçants. Les agents du poste de quarter 23 ont aussi participé à l’activité en interceptant des automobilistes dépassant les limites de vitesse pour les informer des changements.

Encore du travail à faire

Des travaux d’aménagements restent encore à faire pour que cette zone de rencontre aie l’allure désirée et soit attrayante pour les citoyens, admet par ailleurs Éric Alan Caldwell.

Les temps des travaux nécessaires ont été difficiles pour les commerçants, selon le propriétaire du Café des Alizées, Denis Serre. Son commerce se trouve en plein dans la zone de rencontre, sur la rue Ontario.

Le Café des Alizées, rue Ontario Photo: Zoé Arcand, Métro

Entamer des travaux pour une durée de huit mois après deux ans de pandémie, «c’était de trop», lance-t-il à Métro. Les fermetures et les entraves causées ont eu un impact direct sur les revenus du Café, qui a perdu entre 50 et 60% de son chiffre d’affaires habituel.

La Ville de Montréal compense les commerçants ayant connu des baisses de revenus en raison de travaux majeurs en leur versant jusqu’à 40 000$ par exercice financier. Mais Denis Serre compare les démarches à suivre pour y avoir accès aux 12 travaux d’Astérix.

De l’espoir pour l’avenir

Denis Serre demeure toutefois positif, à l’instar de la SDC, quant à l’impact du réaménagement sur l’effervescence du secteur dans les prochains mois.

Le directeur de la SDC a ainsi confiance que la rue partagée rende la place plus accueillante pour la population. «Ça va permettre de faire des événements ayant plus d’envergure, qui vont rendre la place plus accueillante pour la population», croit Patrick Legault

Il souligne d’ailleurs que l’été 2023 annoncera le retour de la piétonisation de la rue Ontario. «C’est toujours positif pour les commerces», ajoute le propriétaire du Café des Alizés.

Une programmation culturelle et d’animation sera également annoncée par la SDC, qui assure qu’une attention particulière sera portée à la nouvelle Place Simon-Valois. «Plusieurs surprise seront annoncées» et des animations seront mise à l’horaire du jeudi au dimanche lors de la saison estivale, indique-t-on à Métro.