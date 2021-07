Nouveau kiosque alimentaire près de la Plage de Verdun

Ceux qui se promènent près de la plage urbaine peuvent désormais profiter d’un petit casse-croute sous forme de kiosque. Opéré par des jeunes, ce projet vise à réduire les déchets en adoptant une approche zéro déchet, tout en soutenant l’achat local et en favorisant une alimentation saine.

Le Kiosque Les saveurs d’été est un tremplin pour l’entrepreneuriat des jeunes. Plus d’une trentaine d’adolescents âgés de 12 à 18 ans ont l’occasion d’apprendre, de développer leurs habiletés, leurs intérêts et leur estime en soi.

Le projet est porté par la citoyenne engagée Céline-Audrey Beauregard et la gestionnaire des marchés fermiers et membre de la coopérative CAUS, Tracy Arial. Leur objectif est d’offrir aux jeunes une première expérience de travail ou de bénévolat. Cela contribue à leur cheminement professionnel et scolaire. Déjà, après quelques semaines de travail, les jeunes qui participent au projet sont emballés par cette opportunité.

La réalisation du kiosque pour cette saison estivale a été parsemée d’embuches. Par exemple, le prix pour louer un conteneur pour le stockage a triplé.

En plus du kiosque pour commander, un espace avec tables et chaises a été aménagé pour ceux qui désirent consommer sur place. Il est situé sous les arbres offrant de l’ombre lors des chaudes journées et des bacs à fleurs complètent le décor aux accents champêtres.

Genèse

Les deux fondatrices se sont inspirées de la vision du Conseil jeunesse de Verdun de 2017 qui faisait la promotion du parc Arthur-Therrien et aspirait à ce qu’il soit un espace de rassemblement pour la jeunesse verdunoise.

Le Kiosque Les saveurs d’été est installé dans un secteur particulièrement effervescent durant l’été, soit près de la plage de Verdun et du parc Arthur-Therrien. Il offre une vitrine du quartier aux abords des berges et il complète les services offerts aux alentours.

Le projet rassemble des organismes jeunesse de Verdun, dont Toujours ensemble, Dawson Boys and Girls Club, L’Ancre des Jeunes et le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Verdun. Plusieurs partenaires alimentaires locaux sont aussi impliqués, ce qui permet de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du quartier.

Par ailleurs, pour assurer la pérennité du kiosque une campagne de sociofinancement sera lancée d’ici la fin de mois de juillet sur la plateforme La Ruche. Si des personnes souhaitent soutenir le projet, il y a aussi la possibilité de parrainer un jeune au coût de 500$ pour l’été. Cela sera versé aux jeunes comme une allocation financière, puisque certains s’impliquent bénévolement comme ils ne sont pas tous en âge de travailler. Des entrepreneurs ou des personnes qui sont prêtes à parrainer les jeunes sont recherchés. Pour participer, écrire à celine-audrey.beauregard@hec.ca.

Céline-Audrey Beauregard et Tracy Arial espèrent que le kiosque pourra continuer ses opérations durant l’hiver, idéalement à l’intérieur de l’Auditorium. Elles souhaitent avant tout que le projet pilote perdure l’été prochain. Mme Beauregard fait savoir que de nombreux jeunes étaient intéressés à participer au projet cet été. La demande a été tellement forte que plusieurs n’ont pu être sélectionnés.

Le Kiosque Les saveurs d’été a accueilli ses premiers clients le 2 juillet. Il est ouvert du mercredi au vendredi de 9h30 à 19h30 et les weekend de 8h à 20h. Il est situé au 4110, boulevard Gaétan-Laberge.