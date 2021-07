Nouvelle clinique d’hémato-oncologie

La clinique d’hémato-oncologie qui avait déménagé ses locaux au CLSC de Verdun au début de la pandémie peut désormais accueillir les patients au rez-de-chaussée du bâtiment modulaire relié à l’Hôpital de Verdun. En plus d’avoir de l’équipement dernier cri, la superficie de l’unité est beaucoup plus grande.

Le personnel de la clinique d’hémato-oncologie assure des traitements de chimiothérapie et autres services pour les personnes atteintes du cancer. Des traitements d’hématologie tels que des transfusions sanguines sont aussi offerts.

Le bâtiment modulaire est prévu pour une durée de dix ans, mais ce n’est pas l’objectif du Centre intégré de santé et services sociaux Centre-Sud (CIUSSS) de conserver les modules aussi longtemps pour l’hôpital. Le but de cette annexe est d’accélérer le processus d’agrandissement de l’Hôpital de Verdun. Éventuellement, la bâtisse temporaire pourrait être annexée à d’autres établissements de santé du réseau montréalais.

L’une des 13 chambres de traitement. Photo: Katrine Desautels

Le bâtiment modulaire possède aussi une unité de soin de 36 lits qui fonctionne au maximum de sa capacité. Le bâtiment modulaire permet également de minimiser la perte des lits du centre hospitalier puisque les chambres multiples ont dû être converties en chambre solo.

Lorsque le nouveau pavillon de l’Hôpital de Verdun sera construit, il est prévu que la clinique d’hémato-oncologie y déménage.

L’établissement possède pour le moment 13 salles de traitement individuelles. «C’est une grosse amélioration, soutient la chef d’unité d’hémato-oncologie et du programme de suppléance rénale de l’Hôpital de Verdun, Monique Bérubé. Je dirais que 75% des patients sont plus heureux que ce qu’il y avait auparavant.»

«Ça fait vraiment du bien d’avoir autant d’espace. C’est bénéfique pour les patients et pour les employés aussi.» Monique Bérubé.

Mme Bérubé nuance toutefois que les patients aimaient être ensemble dans une même salle, ce qui leur permettait de discuter entre eux durant leur traitement de chimiothérapie. «Ça reste quand même plus intime et plus sécuritaire pour les patients, car les salles sont toutes cloisonnées et la confidentialité est beaucoup plus agréable. Avant on avait une salle ronde, sans rideaux et avec peu d’espaces», précise Mme Bérubé.

De plus, les patients qui reçoivent un traitement de chimiothérapie peuvent désormais être accompagnés d’un membre de leur famille, ce qui n’était pas possible lorsque la clinique était au CLSC.

Environ 25 patients sont accueillis chaque jour à la clinique d’hémato-oncologie. Plusieurs rendez-vous de suivi continuent de se dérouler par téléphone, mais il est prévu de revenir davantage en présentiel en septembre.

Améliorations

La superficie de la nouvelle clinique est beaucoup plus grande que les anciens locaux. On retrouve deux postes pour les infirmières où des moniteurs permettent une surveillance plus accrue des patients.

En plus des 13 chambres individuelles, l’unité possède une chambre d’isolement à pression négative qui permet d’accueillir un patient atteint de la COVID-19 en toute sécurité. Aucune personne testée positive à la COVID-19 n’a été admise pour l’instant.

Parmi les autres nouveautés, notons que les autres professionnels de la santé de l’unité comme la pharmacienne, les nutritionnistes ou encore l’infirmière pivot possèdent désormais leur propre bureau. Cela permet de rencontrer les patients sur place au besoin.

La salle d’attente de la clinique. Photo: Katrine Desautels

Des pièces avec table d’examen et lavabo sont utilisées par les oncologues et les hémato-oncologues. Il y a aussi une nouvelle salle familiale. «Ça sert à rencontrer les gens, parce qu’il y a souvent de mauvaises nouvelles qui sont annoncées ici. On n’avait pas cela avant, on ne pouvait pas rencontrer les familles à part et discuter avec eux», souligne Mme Bérubé.

Par ailleurs, un escalier et une rampe d’accès se trouvent à l’entrée de la bâtisse. Un monte-personne sera aussi mis en fonction d’ici quelques semaines pour faciliter les déplacements des personnes en fauteuil roulant. De plus, l’accès à la clinique est sécurisé par un système de carte magnétique.

Des places de stationnement sont disponibles pour la clientèle. Comme les usagers fréquentent la clinique chaque semaine, ils ont droit à un tarif réduit pour pouvoir se stationner toute la journée.