Patinoire, poubelles et logement: Projet Montréal fait ses promesses à Verdun

L’équipe de Projet Montréal présente une cinquantaine de promesses pour l’arrondissement de Verdun dans sa plateforme électorale. Des engagements tels que construire une patinoire couverte ou réfrigérée à L’Île-des-Sœurs ou encore assurer l’accès à une poubelle publique à chaque 250-500 mètres.

La candidate à la mairie de Verdun, Marie-Andrée Mauger, assure qu’elle comprend les enjeux du logement auxquels font face les résidents. Projet Montréal souhaite créer un milieu de vie mixte et inclusif avec des habitations et des emplois pour tous. La vision du parti pour l’arrondissement est d’avoir des quartiers avec des commerces et des services de proximité, de bien entretenir les infrastructures municipales et de travailler à la réduction des gaz à effet de serre (GES).

600 Projet Montréal promet de réserver des terrains pour la construction de 600 logements sociaux à Verdun et de renforcer la vigie sur les «rénovictions» abusives.

«Nous nous engageons à travailler sans relâche au cours des quatre prochaines années pour allier un développement harmonieux et cohérent avec la protection de l’environnement et l’équité sociale. Nous nous engageons à être francs et à communiquer le mieux possible», mentionne par communiqué de presse Mme Mauger.

Parmi les points saillants de la plateforme électorale: l’équipe de Projet Montréal veut assurer que chaque résidence ait accès à trois activités sportives, récréatives ou culturelles à une distance maximale d’un kilomètre.

Sur le plan de l’habitation, le parti s’engage à réserver des terrains pour la construction de 600 logements sociaux, à renforcer la vigie sur les rénovictions abusives et à mettre en place un programme de report de taxes pour les propriétaires à revenu modeste.

Les candidats désirent également protéger l’accès à un espace vert à 500 mètres ou moins des résidences. De plus, l’équipe souhaite adopter un plan de gestion des berges en ce qui a trait aux plantations, à l’érosion des berges et à la gestion de la faune.

Piscine intérieure

Le dossier du futur complexe aquatique a fait couler beaucoup d’encres au cours des derniers mois. La piscine intérieure promise jadis près du parc Arthur-Therrien pourrait se retrouver finalement à L’Île-des-Sœurs. Les insulaires martèlent qu’ils ont un manque criant d’infrastructures collectives alors que les Verdunois soulignent qu’ils attendent la piscine depuis des années et qu’elle serait mieux située à Verdun terre ferme.

Dans la plateforme électorale, on promet de planifier une piscine intérieure, mais il n’est pas mentionné où celle-ci se retrouvera. Rappelons que Mme Mauger avait dit lors d’un conseil d’arrondissement que toutes les options sont analysées.

La passerelle au-dessus du fleuve pour relier L’Île-des-Sœurs et Verdun terre ferme se retrouve également dans la liste des engagements de Projet Montréal.

Sur le plan environnemental, le parti souhaite réduire le gaspillage alimentaire et la production de déchets destinés à l’enfouissement. Mme Mauger désire verdir les rues, les ruelles et les parcs pour lutter contre les îlots de chaleur. Elle veut aussi favoriser les livraisons par vélo-cargo et les circuits courts, en plus de développer le secteur de la production bioalimentaire.

Quant à la mobilité, l’équipe de Marie-Andrée Mauger affirme qu’elle veut optimiser tous les modes de déplacement. Elle désire poursuivre la réfection du réseau routier, notamment sur le boulevard LaSalle, la rue Hickson et la rue Galt. Il est aussi prévu de faciliter la recharge des véhicules électriques et d’offrir la gratuité du transport collectif aux aînés.