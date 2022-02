Pizzéria No. 900 arrive sur la rue Wellington

Les amateurs de pizzas napolitaines seront servis à Verdun. Un nouveau restaurant Pizzéria No. 900 a récemment ouvert ses portes sur la rue Wellington au coin de la 1re Avenue.

C’est un ancien serveur de la pizzéria, Félix Sylvestre, qui est le propriétaire de la franchise de Verdun. Le fondateur de Pizzéria No. 900, Alexandre Brunet, est ravi de voir un jeune à la barre de l’un de ses restaurants. Avoir une entreprise où les jeunes peuvent s’épanouir, c’est la vision qu’il avait lorsqu’il a fondé sa première pizzéria.

«Peu importe qui tu es, si tu désires devenir franchisé ou employé d’un franchiseur et que tu as la volonté de grandir au sein d’une organisation qui t’encadre afin de devenir entrepreneur, No. 900 est l’école pour toi», mentionne par voie de communiqué, Alexandre Brunet.

Le nouveau local de Pizzéria No. 900 compte une quarantaine de places. Le décor est signé par Chloé Careau et Gabrielle Hamelin. À boire, on retrouve une sélection classique de vins italiens et la carte des cocktails est confectionnée par Félix Sylvestre.

Ce dernier se démarque dans son domaine. Il a reçu le premier choix des juges lors de sa participation au concours de création de cocktails Made with love Montréal et il a également remporté le premier prix de l’événement Bulles et Whisky de la ville de Québec.

Pizzéria No. 900 de Verdun est le 13e restaurant de la chaîne à Montréal et le 27e au Québec.