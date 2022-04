Un Dollarama très attendu à L’Île-des-Sœurs

L’enseigne Dollarama a ouvert une nouvelle boutique ce mardi 12 avril à L’Île-des-Sœurs dans l’arrondissement de Verdun, pour le plus grand bonheur des clients très impatients qui étaient présents dès l’ouverture.

Si certains estiment «qu’il y a beaucoup de dossiers plus importants à L’Île-des-Sœurs à part le Dollarama» comme l’a écrit une internaute sur la page Facebook Explore Verdun L’Île-des-Sœurs, une grande majorité de résidents, notamment les insulaires, se réjouissent de l’ouverture de l’entreprise canadienne d’articles à petits prix Dollarama sur l’île, et prévoyaient d’être présents pour l’ouverture ce mardi 12 avril, place du Commerce.

La déception était d’ailleurs lisible sur les visages de ceux qui s’étaient rendus sur place dès 9h du matin et qui ont découvert que la boutique n’ouvrait en fait qu’à 12h.

Comme lors des jours de soldes, dès 11h45, avant même que la porte ne soit ouverte, une dizaine de personnes attendait avec impatience devant le magasin tandis que d’autres se prenaient même fièrement en photo devant les vitres de la nouvelle boutique tant attendue.

Pascale se fait prendre en photo par une collègue devant le nouveau Dollarama.

Crédits: Alicia Casteras/Métro.

À chacun sa raison d’aimer Dollarama

Jimmy et Marcia, un couple de résidents de l’île, ont profité de leur pause de dîner en télétravail pour venir découvrir dès ce mardi la nouvelle enseigne. «J’ai l’impression que les produits vendus à Dollarama sont de meilleure qualité qu’avant, et il y a beaucoup de choses très intéressantes», explique Jimmy. «Nous n’aurons plus besoin de nous déplacer à Verdun ou dans le centre de Montréal pour acheter toutes ces choses dont on a besoin, car nous manquons de commerces à L’Île-des-Sœurs», affirme également Marcia.

Jimmy et Marcia présents pour l’ouverture du nouveau Dollarama.

Crédits: Alicia Casteras/Métro.

«Je travaille dans une garderie et on a besoin d’acheter beaucoup de choses, comme des feutres, du papier et du carton, pour réaliser des activités de bricolage avec les enfants», explique Nivine, une autre résidente de l’île et mère de famille qui viendra aussi au nouveau Dollarama pour acheter du chocolat et des chips pour elle et ses enfants. «Et mon fils adolescent travaille dans l’enseigne à partir de cette semaine. Il va faire les fins de semaine; ça lui fait une première expérience de job», se réjouit également la maman.

Devant la boutique, Brandon, qui promène ses deux petits garçons en poussette, prévoit «d’aller acheter de petites décorations pour Pâques». Le papa, qui est par ailleurs intéressé par les ustensiles de cuisine, a aussi l’intention de s’y rendre «pour les autres fêtes comme Noël».

«Moi, j’ai trois enfants, alors je vous laisse imaginer le nombre de fois où je devais aller au Dollarama à Brossard», indique de son côté Pascale, mère de famille qui travaille dans le bâtiment adjacent au nouveau Dollarama. Selon sa collègue de travail Dima, beaucoup de résidents ne comprennent pas l’ouverture d’un Dollarama sur l’île. «Pour beaucoup de gens, L’Île-des-Sœurs est peuplée par des habitants fortunés et on entendait les clients parler entre eux et dire que la boutique ne va jamais marcher parce que personne ne va y entrer», précise Dima.

Des résidents curieux attendaient avec impatience l’ouverture du nouveau Dollarama.

Crédits: Alicia Casteras/Métro.

La direction de Dollarama, qui n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue, a indiqué qu’elle «veille à offrir aux clients une expérience de magasinage homogène et une valeur inégalée».

«Nous sommes heureux à l’idée d’accueillir de nouveaux clients à L’Île-des-Sœurs dans un nouveau magasin qui offrira une vaste sélection de marchandises générales, de produits consommables et de produits saisonniers à bas prix fixe», a également fait savoir l’enseigne.