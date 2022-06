Sauter dans le fleuve pour revendiquer l’accès à la baignade

Les Montréalais sont invités à se jeter à l’eau du Quai Jacques Cartier du Vieux-Port le 1er juillet dans le cadre de la semaine du Grand Splash.

Le Verdunois d’adoption et fondateur du groupe Clay and Friends, Mike Clay, sera de la partie.

La semaine du Grand Splash a été mise sur pied par la fondation Rivières et vise revaloriser l’accès à l’eau et à la baignade en zone urbaine.

L’eau est justement un élément central de la démarche artistique du collectif Clay and Friends.

Les membres du groupe Clay and Friends.

Photo: Josie Desmarais/Métro

«J’ai passé les plus beaux moments de ma vie sous l’eau, que ce soit en train d’écrire de nouvelles mélodies sous la douche ou en surfant sur l’océan ou même à Habitat 67, l’eau sera toujours un endroit dans lequel j’aime me rassembler avec mes ami.es et vivre des expériences inoubliables et désaltérantes», mentionne Mike Clay.

«C’est pour notre amour inconditionnel de l’eau que nous avons décidé de nommer notre nouvel album AGUÀ EXTEND’EAU», poursuit-il.

À Verdun, l’accès à l’eau est bien implanté depuis l’ouverture de la plage urbaine, notamment. Les baigneurs, les pêcheurs et les plaisanciers s’y côtoient sans retenue.

La fondation Rivières espère voir davantage de zones baignables en ville, dont au bassin Jacques Cartier au Vieux Port de Montréal.

«Nous sommes convaincus que la Société du Vieux-Port de Montréal aurait tout à gagner à aménager une zone de baignade à cet endroit qui a tout le potentiel de devenir un symbole fort de la qualité de vie des citoyens à Montréal», précise André Bélanger, directeur général de Fondation Rivières.

Depuis 20 ans, Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières et contribue à assurer la qualité de l’eau et l’accès à l’eau pour la population québécoise.