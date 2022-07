Une boutique pop-up sur Wellington

Une toute nouvelle boutique éphémère vient de s’installer sur la Promenade Wellington, entre les rues Galt et Gordon.

Nommée Pop-up VerdunLuv, la boutique accueille exclusivement des produits de commerçants et d’artisans locaux.

Il s’agit d’une initiative de la Société de développement commercial (SDC) Wellington, qui vise à dynamiser la Promenade Wellington, tout en encourageant l’achat local.

Photo: Caroline Perron

La boutique a été aménagée dans un ancien conteneur et installée directement sur la rue piétonne.

Chaque deux semaines, de nouveaux artisans viendront s’y installer, question d’offrir à la communauté verdunoise une grande variété de produits.

La boutique est ouverte du mardi au dimanche et les heures d’ouverture sont variables.

Programmation

– 6 au 17 juillet 2022 – Bref Mtl

– 19 au 31 juillet 2022 – Kid’s Stuff [Trucs d’enfants] et Low Poly Paper Kits

– 2 au 14 août – Selfish swimwear et Louve

– 16 au 28 août – MAS Montréal et STL STUDIO

– 30 août au 11 septembre – La boutique Agavé et WAMBRA CERAMICS