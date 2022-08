Du support pour les banques alimentaires de Verdun

En ligne de front face à l’inflation qui fait accroître la demande de denrées et réduire leur capacité d’achat, les banques alimentaires de Verdun ont reçu hier un support monétaire de la députée libérale sortante de Verdun, Isabelle Melançon.

La Société Saint-Vincent-de-Paul, le Réseau d’Entraide de Verdun et la Maison d’Accueil des Nouveaux Arrivants de L’Île-des-Sœurs (MANA) bénéficieront de la somme de 9467$ pioché dans le budget discrétionnaire de la députée.

Ce montant permettra aux organismes de mieux aider les familles dans le besoin à l’approche de la rentrée scolaire, une «période très difficile pour le budget des familles», et d’autant plus avec l’inflation, rappelle Isabelle Melançon.

«Je sais à quel point c’est difficile ces temps-ci, avec les achats de matériel scolaire et le coût de l’épicerie qui ne cesse d’augmenter. L’inflation fait mal! Et je sais que cet argent fera toute la différence pour les familles verdunoises qui en ont le plus besoin», a déclaré la libérale par voie de communiqué.

Ce sont près de 61 000$ au total, issus du budget discrétionnaire de la députée sortante, qui ont été investis dans les écoles, coopératives, associations et organismes communautaires de Verdun depuis mai dernier. Il s’agit du montant maximal en provenance du budget discrétionnaire de la circonscription de Verdun pouvant être dépensé avant les élections.

Le budget discrétionnaire est réévalué et conféré chaque année aux députés afin d’être dépensé à leur guise. Pour la circonscription de Verdun, il totalise près de 122 000$ pour 2022-2023.