Cancelle pas Verdun! 

Elle est autrice, comédienne, «mèmeuse» et fière Montréalaise. Carolanne Foucher, qui est derrière la rigolote page Instagram stucancel, dévoile ses lieux de prédilection dans son quartier: Verdun.

Un peu plus sur l’artiste



Carolanne Foucher a publié récemment aux Éditions de Ta Mère la pièce Manipuler avec soin, œuvre qui est également présentée du 29 août au 9 septembre au théâtre La Bordée à Québec. Chez la même maison d’édition, elle a publié les recueils de poésie Submersible (2022) et Deux et demie (2020). À l’hiver 2023, on pourra la voir comme comédienne dans la série Haute démolition, adaptée du roman du même nom de Jean-Philippe Baril Guérard.

Ta librairie préférée?

«Ma librairie préférée, c’est la bonne vieille Librairie de Verdun! C’est là que j’ai fait le lancement de Submersible, et c’est là que je vais pour bouquiner, flâner, regarder les accessoires de cuisine fancy.»

Ton resto préféré?

«Pour déjeuner, le Crescendo! C’est sur le bord de l’eau, ça se prend pas pour un autre, pis ça goûte exactement ce qu’on veut que ça goûte. Pour vrai, des fois, faut pas se prendre la tête et ce restaurant-là remplit ses promesses. Y a genre cent cinquante déjeuners différents, et le menu est sur un iPad, et disponible dans comme… 12 langues! Juste pour ça, ça vaut la peine.»

Ton spot à date préféré?

«LE VERDUN BEACH. Le monde est smatte, le vin est bon, la bouffe est délicieuse. Ça flashe. Je vais là pour écrire aussi.»

Carolanne au Verdun Beach. Gracieuseté.

Ton bar préféré?

«Bar Palco, la terrasse arrière est vraiment belle. J’ai aussi entendu dire qu’il y avait des soirées karaoké, mais je n’en ai jamais vu! À bon entendeur…»

Ton endroit pour relaxer préféré?

«Pour vrai, le bord de l’eau. C’est ça l’essence d’être à Verdun, je trouve. Prendre son vélo, longer la piste cyclable et choisir un spot pour s’étendre au soleil et regarder les gens passer. Pour les fans de sensations fortes, je recommande de pédaler jusqu’à la vague à Guy et de regarder les surfeurs et les surfeuses vivre leur best life dans l’eau.»

Ton endroit pour écrire?

J’aime bien l’épicerie Loco, avec Dorian! En fait, ça me fait réaliser que les endroits où j’aime écrire, ce sont les endroits où je me sens la bienvenue, et le Loco remplit parfaitement ce critère-là. Il n’y a pas beaucoup de tables, donc il y a très peu de possibilité d’être déconcentré.e.»

Ton café préféré?

«Lili et Oli! Le seul défaut, c’est qu’ils ferment tôt, mais bon. Ils ouvrent tôt, aussi.»

Ta bouffe to-go préférée?

«BOSSA. BOSSA. BOSSA! Leurs pâtes sont insane, évidemment. La plupart des gens qui travaillent-là sont carrément trilingues, t’sais, ben relax, et aussi c’est genre les gens les plus souriants que j’ai rencontrés de ma vie. Je les aime tellement que j’ai sincèrement songé à m’acheter de leur merch! Moi, me promener dans la ville avec une casquette BOSSA, ça me fait sentir dans la gang.»

Ton endroit pour impressionner la visite?

«La plage de Verdun. Voir qu’on a ça, ça a-tu du bon sens rien qu’un peu? On pense que ça va être plate, pis finalement, on s’y rend et hop! on est en vacances à Old Orchard. Pis on peut se baigner!»