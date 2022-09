7 choses à savoir sur Verdun pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Verdun dans le cadre des élections de 2022.

1- Dernière course

Aux élections de 2018, le Parti libéral du Québec (PLQ) a terminé en tête avec un peu plus du tiers des voix, suivi de Québec solidaire (QS) et de la Coalition avenir Québec (CAQ), au coude-à-coude avec respectivement 24% et 20% des suffrages.

2- Députée sortante

La libérale Isabelle Melançon tentera de conserver son siège en jeu lors des élections du 3 octobre.

À la fin de son dernier mandat, elle était porte-parole de l’opposition officielle en matière d’emploi, d’environnement et de condition féminine.

3- Les tendances électorales dans Verdun

La circonscription de Verdun est un château fort du PLQ depuis sa création, en 1965. Chaque élection depuis les années 70, le PQ terminait deuxième au scrutin. Or, en 2018, ce classement a été bouleversé. Terminant 4e, le PQ a obtenu 15 points de pourcentage de moins qu’à l’élection générale précédente. Bien qu’il ait remporté la circonscription, le PLQ a connu une diminution similaire. Des baisses qui ont profité à QS et à la CAQ.

4- Candidat.e.s 2022

Lucien Koty (PCQ)

Isabelle Melançon (PLQ)

Jannie Pellerin (PVQ)

Véronique Tremblay (CAQ)

Claudia Valdivia (PQ)

Alejandra Zaga-Mendez (QS)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Près de 60% des Verdunois privilégient le français comme langue parlée à la maison, alors que près de 20% parlent plutôt l’anglais.

Familles

Les familles verdunoises vivent majoritairement en couple sans enfant, ce qui peut s’expliquer par la proportion importante de jeunes ménages ayant entre 20 et 39 ans.

Diversité

La majorité des minorités visibles déclarées à Verdun sont issues de la communauté chinoise (21%). Les communautés noires (19%) et latino-américaines (18%) leur emboîtent le pas de près.

Revenus

Les revenus des ménages verdunois sont légèrement plus disparates que la moyenne québécoise. Ainsi, 40% des ménages verdunois gagnent entre 10 000 et 50 000 $ par an. Or, 6,4% gagnent plus de 200 000 $ par année, ce qui est près du double de la moyenne québécoise. Par ailleurs, 40% des Verdunois possèdent un baccalauréat ou un niveau d’étude supérieur.

6- Les limites géographiques de Verdun

La circonscription de Verdun est délimitée par la rue Fayolle à l’ouest, le canal Lachine au nord et l’autoroute 15 à l’est. Elle comprend aussi l’entièreté de L’Île-des-Sœurs.

Les circonscriptions de Saint-Henri–Sainte-Anne et Marguerite-Bourgeoys jouxtent la circonscription de Verdun.

Carte circonscription Verdun

7- La signification du nom de la circonscription

Le nom «Verdun» tire son origine de Saverdun, une ville du sud de la France d’où venait le colon qui y a établi son domaine, le commandant Zacharie Dupuy, en 1670.

Le domaine devint une municipalité de l’île de Montréal en 1907, avant de fusionner avec la Ville de Montréal en 2002 pour en devenir un arrondissement.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.