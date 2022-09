Candidats recherchés pour le Comité consultatif d’urbanisme

L’Arrondissement de Verdun lance un appel à ses citoyens. Les personnes intéressées à intégrer le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) sont invitées à soumettre leur candidature, au plus tard le vendredi 9 septembre.

Les candidats doivent habiter dans l’arrondissement de Verdun et démontrer un vif intérêt pour les questions d’architecture et d’urbanisme.

Le conseil de sélection se basera notamment sur un critère de répartition géographique, selon le quartier de résidence des candidats. Les personnes sélectionnées seront en poste pour un mandat de deux ans, avec possibilité de renouvellement.

Les aptitudes recherchées

– Sens éthique et intégrité élevés

– Connaissance du territoire

– Capacité de jugement, d’analyse et esprit critique

– Habileté à communiquer et à partager ses opinions

– Sens de la collaboration et esprit d’équipe

Le CCU compte sept membres citoyens, deux du conseil d’arrondissement ainsi que la mairesse, Marie-Andrée Mauger.

«Les principales tâches du CCU sont d’étudier les demandes de dérogations mineures, celles relatives au règlement de zonage, au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ainsi qu’au projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et dans chacun des cas, de faire des recommandations au Conseil d’arrondissement. Le CCU peut également être appelé, moins fréquemment, à analyser des demandes de démolition, pour décision, auquel cas les séances sont publiques», peut-on lire dans le communiqué de l’Arrondissement.

Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une courte lettre de motivation à l’attention de Mélanie Fortin, secrétaire de direction, au melanie.fortin@montreal.ca.