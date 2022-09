Blitz pour la déconstruction du vieux pont Champlain

De la mi-septembre à la mi-novembre, six blitz de travaux de fin de semaine sur la déconstruction du pont Champlain auront des répercussions sur la circulation dans le secteur Brossard.

Un communiqué de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) indique que les opérations qui seront effectuées du vendredi 23h au lundi 5h «comprendront la fermeture complète de la route 132 et/ou du boul. Marie-Victorin, dans une ou les deux directions à la fois. De plus, six fermetures complètes de nuit en semaine, du boul. Marie-Victorin, incluant les bretelles de sortie et d’accès, seront effectuées en septembre.»

Selon le communiqué de PJCCI, l’opération, qui sera réalisée par la société Nouvel Horizon Saint-Laurent S.E.N.C. (NHSL), sera divisée en deux parties.

De septembre à octobre aura lieu «le retrait de huit treillis modulaires, soit les renforts installés sous les travées situées au-dessus de la route 132». L’horaire de cette portion peut varier selon les conditions météorologiques.

En novembre sera effectuée «la démolition des portions du pont situées au-dessus de la route 132». PJCCI assure qu’étant donné l’envergure des travaux, d’autres impacts sur la circulation ne sont pas impossibles, mais que «plusieurs mesures de mitigation seront en place durant cette période».