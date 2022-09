Verdun expose REGALIA, Fierté autochtone

Depuis le 10 septembre, la Maison Nivard-De Saint Dizier, musée et site archéologique de Verdun présente six des 30 portraits de l’exposition REGALIA, Fierté autochtone.

L’exposition a pour but de familiariser le public avec les pow-wow, ces rencontres autochtones qui mêlent art, danse et spiritualité dans une exaltation de couleurs. La série de portraits, selon le musée, «révèle la splendeur des tenues traditionnelles portées par les danseurs tout en donnant la parole à ces derniers». Ces magnifiques tenues traditionnelles colorées portent le nom de regalia, d’où le nom de l’exposition.

Cette exposition est le fruit du travail du photographe Roland Lorente et sa collaboratrice, Aline Saffore qui «ont parcouru près de 10 000 km dans l’Est canadien et assisté à plus de 20 pow-wow pour récolter ces portraits de danseurs autochtones portant avec fierté leurs tenues traditionnelles», soutient la Maison.

Les six portraits, qui seront exposés à la Maison Nivard-De Saint Dizier, représentent les nations autochtones suivantes : les Mohawks, les Algonquins, les Abénakis, les Atikamekw, les Mi’kmaqs et les Innus.