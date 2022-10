Les objets encombrants seront ramassés bimensuellement

Dans tous les secteurs de Verdun, dès le mois de novembre, la fréquence des collectes d’objets encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) passera d’une fois à deux fois par mois.

Le nouvel horaire, tel que disponible sur le site web de la Ville de Montréal, est le suivant.



Secteur 1 : premier et troisième vendredi du mois

Secteur 2 : deuxième et quatrième vendredi du mois

Secteur 3 : premier et troisième vendredi du mois

Secteur 4 : deuxième et quatrième vendredi du mois

Secteur 5 : deuxième et quatrième vendredi du mois

Toutes les collectes débuteront à 7h le jour de la collecte plutôt qu’à 8h. Ainsi, les matières à ramasser pourront être déposées sur le bord des routes et trottoirs dès 19h la veille.

Il est possible de vérifier précisément votre horaire de collecte en allant sur le site web Info-collectes. Il sera mis à jour avec le nouvel horaire le 1er novembre prochain.

Pour connaître les matières acceptées et les matières refusées, vous pouvez consulter la section «Connaître les modalités de la collecte des encombrants et de résidus de construction» du site web de la Ville de Montréal.