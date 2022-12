Sterling Downey, nouveau maire suppléant de Verdun 

Les membres du conseil d’arrondissement de Verdun ont désigné mardi le conseiller Sterling Downey à titre de maire suppléant pour l’année 2023. M. Downey, qui en est à son troisième mandat comme conseiller du district Desmarchais-Crawford, connaît bien ce rôle puisqu’il a déjà occupé le poste de maire suppléant pour la Ville de Montréal.

Mais qu’est-ce qu’un maire suppléant? «C’est différent pour la Ville et l’Arrondissement, mais mon rôle en est un de représentation. Si la mairesse ne peut pas être présente à une prise de parole ou un événement public important, c’est souvent le maire suppléant qui est délégué», explique Sterling Downey.

Ce dernier précise toutefois que du côté de la ville-centre, Valérie Plante préfère envoyer les élus qui ont la plus grande expertise sur un sujet précis. «J’ai des collègues que leur expertise c’est l’environnement par exemple. Pour un événement à caractère environnemental, c’est eux qui iront, pas le maire suppléant», mentionne le conseiller de Desmarchais-Crawford.

Une question de représentativité

À Verdun, le rôle de maire suppléant est d’abord proposé par la mairesse, puis voté par les membres du conseil. C’est à l’unanimité que les conseillers ont adopté la désignation de M. Downey. Et pourquoi est-il le candidat idéal pour le poste? «J’aime être proche des gens. Je trouve cela important d’honorer les bons coups de nos citoyens […] Il y a aussi une question de représentativité. La communauté anglophone a le droit aussi d’avoir un représentant dans un rôle important, et je crois que j’incarne bien cette réalité verdunoise», poursuit l’homme qui a été élu en 2013.

Selon Sterling Downey, ce rôle, qui est plus protocolaire que décisionnel, est un symbole de respect envers les instances démocratiques. «C’est un privilège pour moi d’exercer cette fonction et je souhaite utiliser ce titre de manière positive. Lorsque je vais voir des jeunes décrocheurs, par exemple, et que je leur dis ‘je n’étais pas bon à l’école non plus, mais regarde-moi aujourd’hui, je suis maire suppléant’ ça a beaucoup d’impact», indique l’homme politique.

«Born and raised Crawford-Park»

S’il y a bien quelqu’un qui connaît Verdun, c’est Sterling Downey. Il habite le secteur de Crawford Park depuis sa naissance. Il n’a jamais déménagé. Trois générations de Downey se sont succédé dans la maison familiale. Pour lui, ce qui fait la force du secteur, c’est le côté humain et bienveillant de ses habitants.

On veut être un arrondissement où tous les citoyens se sentent à leur place et jouent un rôle actif et positif. Sterling Downey, maire suppléant de Verdun

M. Downey croit toutefois que l’enjeu majeur des prochaines années à Verdun sera l’embourgeoisement et la hausse du coût de la vie qui en découle.

«J’ai vu le quartier changer et se gentrifier. C’est bien d’avoir la rue la plus cool au monde, mais là, il y a les Airbnb qui débarquent, les gens qui arrivent en masse et, avec eux, les enjeux de nuisance sonore et de propreté. C’est important le développement économique, mais il ne faut pas oublier les gens qui vivent ici depuis des années», conclut-il.