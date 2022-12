Le Provigo de L’Île-des-Sœurs fait peau neuve

De gauche à droite: Greg Ramier, président division Marché, Sharla Paraskevopoulos, vice-présidente principale exploitation, Pascal Lauzon, vice-président exploitation et mise en marché, Dany LeScelleur, directeur du magasin, Annie Lacerte, directrice de groupe et Jean-Sébastien Thériault, directeur de district pour Provigo.

Après près de quatre mois de rénovations majeures et plusieurs millions de dollars d’investissement, le Provigo de L’Île-des-Sœurs a officiellement rouvert ses portes, jeudi.

Plusieurs insulaires s’étaient déplacés pour l’occasion, question de constater les améliorations et en profiter pour faire des achats. La succursale de L’Île-des-Sœurs devient ainsi la deuxième de la chaîne Provigo à mettre de l’avant le prêt-à-manger et l’achat local.

Gracieuseté – Provigo de L’Île-des-Sœurs



En plus d’avoir une équipe de concepteurs de recettes, Provigo fait également affaire avec des fournisseurs locaux. Plus de 2500 nouveaux produits locaux seront vendus sur place.

«Plus que jamais, l’achat local prend une place de choix dans notre stratégie et nous sommes choyés de pouvoir compter sur de précieux partenaires d’affaires. Nous sommes fiers d’élargir notre offre de produits d’ici et de mettre en lumière l’expertise et le savoir-faire des entreprises québécoises», a affirmé le directeur principal de catégorie Québec pour Provigo, Pascal Lauzon. Cette réouverture enchaînera d’ailleurs la création de 30 emplois.

Afin de marquer cette ouverture, le directeur du magasin Dany LeScelleur a remis un don de 2 500 $ à la Maison d’accueil des nouveaux arrivants, un organisme local qui a pour mission d’accueillir, de guider et d’accompagner les familles immigrantes dans leurs démarches d’intégration dès leur arrivée au pays.