Verdun Luv, semaine du 14 décembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Le Gala des Grands Verdunois 2022

Les Grands Verdunois Lise Dubreuil et Alain Laroche se sont fait un plaisir d’animer, le 16 novembre dernier, la 30e édition du Gala des Grands Verdunois, le rendez-vous annuel pour reconnaître les Verdunois qui ont participé de façon exemplaire au développement ou à la vie de Verdun.

Danièle Sauvageau, la nouvelle Grande Verdunoise, s’est vu remettre une plaque par David Lametti, ministre de la Justice, Procureur général du Canada et député de la circonscription de LaSalle–Émard–Verdun, et la mairesse Marie-Andrée Mauger.

Le nouveau Grand Verdunois Daniel Thériault a accepté sa plaque des mains de la mairesse Marie-Andrée Mauger et du Grand Verdunois Gilles Proulx, qui a 82 ans et est encore très actif dans le domaine des communications.

Le Prix hommage carrière fut remis à Me Daniel Lessard par le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, en compagnie de Josée Léger, présidente du Réseau Affaires Verdun (RAV), et de Paul St-Jacques, qui a présenté le lauréat.

Le Coup de chapeau 2022 fut un hommage bien senti rendu à Isabelle Melançon, l’ex-députée de Verdun, défaite lors des récentes élections provinciales, par le Grand Verdunois Laurent Dugas.

Valérie Paquette et son mari Clément Rodarie (absent sur la photo) de MobiloChef ont reçu le titre de Personnalité d’affaires de l’année dans la catégorie petite et moyenne entreprise. Josée Léger, présidente du RAV, et Marie-Claude Dauray, directrice générale de PME MTL Grand Sud-Ouest, ont fait la remise officielle.

Jean Pétrie, de PABEMSOM, a été nommé Personnalité d’affaires dans la catégorie organisme communautaire. Cathie Cimon, la nouvelle directrice générale de la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs–Verdun, Josée Léger, présidente du RAV, et la nouvelle députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, ont remis le prix au gagnant.