Verdun Luv, semaine du 25 janvier 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Dans les bras de papa Le jeune Evan’s (18 mois) a la capacité de s’endormir dans les endroits les plus… reposants ! Troisième enfant de la famille de Théophile Boko, le jeune Evan’s a récemment été surpris dans le pays des rêves lors de la célébration de la messe de 11h à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Stagiaires chez Marigold Marilyne Baril, propriétaire de la Boutique Marigold, sur la Promenade Wellington, est très heureuse de permettre à des étudiants d’acquérir une expérience terrain. À l’image d’un stage de trois mois en design pour Ruoc Hu Xie et un de six mois en marketing pour Emma Barbé.

36e année pour Josée ! Josée Latulippe, qui travaille depuis 36 ans au Marché IGA Champagne, est gérante du département de la charcuterie et du service de traiteur. Dans ses temps libres, Josée s’adonne à la lecture de romans québécois.

C’est la fête de maman Klara C’est une belle occasion pour Klara Polom (à droite) et sa fille Alba (quatre mois) de retrouver Safia Généreux et sa fille Lucille (neuf mois) pour un café. Il s’agit chacune de leur deuxième enfant.

Prendre sa retraite un vendredi 13 Après 32 ans dans le domaine de la presse hebdomadaire, Sylviane Lussier a pris sa retraite le vendredi 13 janvier dernier. Depuis de nombreuses années, elle était la directrice principale des opérations des 22 hebdos de Métro Média, dont le journal Métro IDS Verdun. On la voit ici en compagnie de Caroline Varin, DG de la Fondation pour l’alphabétisation du Québec.

Chez Normand, on a la frite! En 2023, nous serons à votre service du mardi au samedi, rappellent Martin, Josée et Lili-Rose, du Casse-Croûte Normand Patates ! Ceux-ci se lancent un joli défi pour la nouvelle année : être encore plus rapide en matière de service !

Prêtes pour la deuxième portion La directrice de l’école primaire Lévis-Sauvé, Anne-Marie-Roy (au centre), est en compagnie de son adjointe, Julie Grenier, et de sa secrétaire, Véronique Lessard. Elles sont prêtes à entreprendre la deuxième portion de l’année scolaire et à continuer d’accompagner et de bien guider les enfants

Benjamin se lance en affaires! Associé au groupe des Cafés Lili & Oli depuis 12 ans, dont à celui de la Promenade Wellington depuis 3 ans, Benjamin Auvray ouvrira sous peu son propre café dans le sud-ouest de Montréal. Une histoire à suivre…