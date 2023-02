Verdun Luv, semaine du 22 février 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Faute de calcul ! Pour la première fois de sa vie Maurice Guay vient de souffrir de calculs rénaux ! Son épouse Monique, à qui il est marié depuis 61 ans, n’a vraiment pas aimé voir son homme se tordre de douleur dans tous les sens, particulièrement durant la période des fêtes.

Une première journée pour Adam! Aziza, la gérante du Petro-Canada de la rue de Verdun, a été impressionnée par l’adaptabilité d’Adam dans ses nouvelles fonctions à l’accueil et aux services. Soulignons qu’Adam est étudiant en première année en finance, à l’Université de Montréal.

Un libraire d’expérience, section adulte La Librairie de Verdun peut compter sur un nouveau libraire au sein de sa dynamique équipe : Frédéric Lalonde, qui cumule 12 ans d’expérience. Bienvenue dans le quartier.

Retrouver tous les enfants disparus Directrice du Réseau Enfants-Retour, voilà la nouvelle mission de Mélanie Aubut depuis le 12 décembre dernier. Résidente de L’Île-des-Soeurs depuis plus de 20 ans, l’avocate ayant une maîtrise dans le domaine sportif a aussi été organisatrice dans l’événementiel et longtemps impliquée dans la Fondation des écoles primaires de l’île.

L’arrivée du bébé est prévue… en mars Le gentil conseiller de la Ville, Sterling Downing, en compagnie d’Isa Lora Messier, propriétaire du Bagel St-Lo… On salue au passage la conseillère d’arrondissement Kaïla Munro, qui donnera naissance à un premier enfant très bientôt… soit au tout début du mois de mars !

Isabelle Lafrance et le programme Odyssée Après avoir fait son secondaire à l’école secondaire Mgr-Richard, Isabelle Lafrance est devenue, il y a 20 ans, enseignante à cette école. Elle coordonne le programme Odyssée, qui veille entre autres à l’enrichissement culturel et à l’engagement communautaire des élèves.

Des fondations qui collaborent Jeanne Breton, de la Fondation Regain de Verdun, est très heureuse de nous présenter Steve Morin, marathonien à la chevelure éclatante. Mais c’est plutôt à titre de directeur de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif que Jeanne nous a fait rencontrer Steve. Les deux fondations travaillent en étroite collaboration à un projet qui sera dévoilé sous peu…

Merci Isabelle! Carmen Langlois était très contente d’avoir croisé l’ex-députée Isabelle Melançon à la boulangerie Première Moisson. Elle en a d’ailleurs profité pour la remercier de sa contribution à l’organisme Bouger et Vivre. Plus particulièrement pour sa contribution à l’achat de bâtons de randonnée pédestre. D’autant plus que les membres du club ont la chance d’être guidés par le kinésiologue Thibaut Penin.