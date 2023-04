Le joueur des Canadiens Mike Matheson en visite à l’école St-Gabriel

Le joueur des Canadiens de Montréal Mike Matheson s’est rendu lundi matin à l’école primaire St-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. La fondation Champions pour la vie est à l’origine de la visite du Montréalais de 29 ans qui avait pour message aux enfants d’«être un champion pour la vie».

Cris de joie, autographes, câlins: Mike Matheson est accueilli comme une vedette par les élèves de l’école anglophone St-Gabriel. «Qui connaît Mike?» lance l’ancien champion de taekwondo et fondateur de la fondation Champions pour la vie, David Arsenault. La vingtaine d’enfants présents lève la main. Le joueur des Canadiens se rend dans cette classe de 1re année pour raconter une histoire, mais aussi pour faire bouger les jeunes.

Pendant une vingtaine de minutes, les enfants se sont amusés avec le hockeyeur né à Pointe-Claire. «C’est un père naturel, c’est fantastique de l’avoir aujourd’hui, raconte David Arsenault. Il est un passionné de sport mais aussi d’activité physique».

«Je sais ce que représentent les Canadiens à Montréal»

Après les activités, la question «qu’est-ce qu’être un champion?» est posée aux jeunes. Silence. Les enfants se regardent. Les deux hommes leur expliquent. «Être un champion pour la vie, c’est chercher à faire de son mieux. Pas seulement dans le sport, mais dans la vie en général: faire ses devoirs, réussir en classe.»

Après ce moment passé dans la classe, les élèves remettent à Mike Matheson un cadeau qu’ils ont confectionné la semaine dernière. «C’est incroyable d’être avec les enfants, de les voir rire, c’est une très belle initiative», mentionne le Montréalais.

Le joueur n’est pas impressionné du nombre de jeunes partisans présents: «J’ai grandi à Montréal, je sais ce que les Canadiens représentent ici et l’importance de porter ce chandail. À leur âge, mon rêve était de jouer dans l’équipe. Je suis très privilégié.»

Pancartes, chants et chandails signés

«Go Habs go! Go Habs go!» entonnent le reste des élèves qui attendent le défenseur des Canadiens dans le gymnase. À son arrivée, Mike Matheson est accueilli en héros. Les enfants ont préparé de nombreuses pancartes et ont revêtu leur plus beau chandail à l’effigie du tricolore.

Les adultes aussi sont fiers de rencontrer le hockeyeur de la LNH. «Merci d’être venu à l’école», lui dit une employée après avoir fait signer sa casquette.

Le spécialiste des Habs Tony Marinaro était présent pour animer un échange avec les enfants. Les jeunes venaient poser leurs questions au micro, avant de prendre une photo avec leur vedette. Bien qu’ils soient partisans du CH, tous ne connaissent pas les joueurs de l’équipe sur le bout des doigts. «Est-ce que tu connais Cole Caufield?», demande une fillette. «Oui, c’est mon coéquipier!», lui répond avec le sourire Mike Matheson.

«Être en mouvement et savoir utiliser son corps, c’est très important à votre âge», explique le défenseur du CH. Les enfants écoutent attentivement ses paroles. «Si je peux inspirer ne serait-ce qu’un ou deux enfants, c’est déjà une victoire», confie l’athlète.

La matinée s’est terminée par un tir au but du Montréalais face à la mascotte de la fondation Champions pour la vie, Kaizen. «Regarde! Il a signé mon chandail», s’exclame le jeune William. «C’était super bien!», se réjouit son camarade Andrew.

Avant de quitter l’établissement, le joueur se fait arrêter pour un ultime autographe. «Mike a signé mon chandail, mon rêve est devenu réalité», s’exclame la jeune fille en courant vers sa classe, provoquant un rire de la part de Mike Matheson. Un dernier échange révélateur de la portée de cette visite sur les enfants.