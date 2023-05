Verdun Luv, semaine du 10 mai 2023

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

À l’écart pour une blessure…! Jean-François Gagnon, professeur d’histoire à l’école secondaire Mgr-Richard, sera opéré cette semaine pour une blessure au ménisque. Pas besoin de vous dire que Jean-François ne prévoit pas courir un marathon cet été.

Compositeur de musique de film Beau et délicieux dimanche matin au Komma Rosta, avec les élans musicaux sur la petite scène du café, mettant en vedette le musicien Éric Simard, qui détient une maîtrise en création de musique de film. Moment imprévu mais combien exaltant!

Un casse-tête à faire et à refaire ! Plusieurs se posaient la question parmi les invités de Nicolas, du Café Bistro La Base. De combien de jours, de semaines ou… de mois Anne Chevrier aura-t-elle besoin pour compléter ce fameux jeu de 1000 morceaux et battre de vitesse la mairesse Marie-Andrée Mauger?

Le Bazar de l’église ND7D rapporte plus de 8000$ Les coordonnateurs de l’événement qui s’est déroulé récemment sur une période de quatre jours, Laurent Dugas, Diane Kvale, Fleurette Lacoste-Dugas et Mimi Lauzon, sont très heureux d’avoir pu compter sur près de 70 bénévoles afin de parvenir à une si belle récolte.

Heureux et fiers de demeurer à Verdun Régis Rhodes, qui travaille dans le domaine de l’agroalimentaire, accompagne son épouse, Mariana Caloca, qui œuvre dans une entreprise d’économie sociale… Ils se trouvaient sur la Promenade Wellington par un beau dimanche matin avec leur fille Abigaïl, trois ans.

Mon Bel Ami fête son premier anniversaire Marie-Audrey Caouette et son chien Wesley en compagnie de Catherine Tonton, propriétaire de la Boutique Mon Bel Ami situé dans le centre commercial du Village, à L’Île-des-Sœurs. Soulignons qu’en plus du toilettage, des soins buccaux et de la coupe de griffes, Catherine et son équipe vous offrent un service de garderie pour chiens et chats. (Photo gracieuseté de Jack Northon)

Un passage remarqué ! Celui de Dominic Bertrand, directeur général du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys à la tribune du Réseau Affaires Verdun. Un conférencier qui a su capter l’attention des gens d’affaires durant 45 minutes. Josée Léger, présidente du RAV, et Kathie Cimon, de la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs–Verdun, lui ont remis un souvenir historique de son passage à Verdun.

Les deux types de correction chez Doyle ! La Verdunoise Gabrielle Bouchard Champagne, dont le très joli travail consiste à assister l’optométriste de la Boutique Doyle – qui, pour environ cinq mois, se trouve sur la rue de Verdun, près de Manning, en raison de rénovations au magasin de la Promenade Wellington –, étudie dans le but de devenir professeure de français.