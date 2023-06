Montréal veut acquérir un immeuble à Verdun pour en faire des logements abordables

À un mois du premier juillet, moment auquel plusieurs ménages montréalais se trouveront sans logement, Montréal souhaite faire l’acquisition d’un immeuble pour en faire des logements sociaux à Verdun. De trois étages, la bâtisse sera convertie d’ici un an.

L’acquisition se fera au coût de 8,1 M$. Pour la conclure, Montréal fera usage de son droit de péremption, et vendra ensuite l’immeuble à un organisme sans but lucratif.

Abandonné depuis septembre 2002, l’immeuble en question comporte 99 chambres. Avec les transformations nécessaires, la Ville estime pouvoir en faire entre 72 et 96 unités. La mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauge, se réjouit de la rénovation du bâtiment, option qu’elle voit comme une solution «qui a la plus faible empreinte écologique» plutôt que de démolir et reconstruite.

La valeur foncière de l’immeuble est estimée à 3,9M$. Le responsable de l’habitation au sein de l’administration, Benoit Dorais, explique cependant que la valeur foncière est un arrêt dans le temps de 2021 en fonction de son utilisation et du contexte de l’époque. «En ce moment, on est en 2023 pour du logement dans Verdun et l’évaluation marchande est vraiment au-dessus», affirme-t-il, estimant que le prix de l’achat est au-dessus de la valeur marchande actuelle.

De l’abordable non pas du social

La mairesse Valérie Plante a précisé que bien qu’il s’agisse d’un projet de logement abordable, c’est le logement social qui demeure «le premier cheval de bataille» dans la crise du logement.

«Les sommes qui sont [actuellement] allouées tant au niveau du logement social qu’abordable, c’est comme remplir une piscine à la petite cuillère. Ce qu’il faut c’est un gros boyau d’arrosage», martèle Mme Plante.

Elle a tout de même bonne espérance que de sortir le bâtiment du marché est «fondamental, si on avait eu des immeubles comme celui-là hors du marché en 2002, on aurait encore des logements à 700$ à Montréal».

Catherine Lussier, organisatrice communautaire au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), se réjouit qu’un organisme prenne les habitations en charge, mais aurait préféré qu’on en fasse des logements sociaux.