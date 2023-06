Un Verdun «plus accessible et inclusif»

L’arrondissement de Verdun a lancé jeudi son deuxième Plan d’action en accessibilité universelle. Cette nouvelle mouture, qui met l’accent sur l’inclusion, s’intitule « Pour un Verdun plus accessible et inclusif ».

Près de 50 personnes se sont rassemblées devant la Maison de la culture pour souligner l’évènement. Les actions que comporte ce Plan, à entreprendre d’ici 2026, visent à mieux inclure « les familles avec enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des limitations fonctionnelles ou qui éprouvent des difficultés, apparentes ou non, sur les plans moteur, auditif, visuel ou intellectuel », détaille l’arrondissement.

Le lancement a aussi été l’occasion pour Verdun de faire un travail de rétrospection et de dresser un bilan du premier Plan du genre, adopté en 2017 par l’arrondissement.

Celui-ci est à l’origine d’importantes réalisations comme la Plage urbaine de Verdun, l’Auditorium de Verdun, le parc Wilson et la modification du règlement sur les terrasses. On lui doit également la construction de 129 saillies de trottoir avec plaques podotactiles et l’implantation de feux sonores à cinq intersections, a énuméré l’arrondissement.

Le Plan d’action en accessibilité universelle de Verdun 2023-2026 sera adopté à la prochaine séance du conseil d’arrondissement le 6 juin.

« Verdun fait une fois de plus figure de proue en matière d’accessibilité universelle et d’inclusion à travers ce Plan d’action, lequel comporte une cinquantaine d’actions à réaliser d’ici 2026 et qui s’articule autour de quatre grands axes phares », a déclaré la mairesse Marie-Andrée Mauger.