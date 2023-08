REM: encore du travail à faire à L’Île-des-Sœurs 

Si l’économie de temps est vantée par certains résidents de l’Île-des-Soeurs, d’autres se montrent moins enthousiastes. Le bruit dérangeant les voisins des rails et l’absence de passerelle piétonne sont parmi les éléments pointés du doigt pour parfaire l’intégration du REM à l’Île-des-Soeurs.

Discuté depuis les premiers tests du REM plus tôt cette année, le bruit occasionné par les passages du train continue de faire la vie dure aux résidents voisins des rails du réseau. Une pétition cumulant plus de 250 signataires lancée en mai réclamait d’ailleurs la construction d’un mur antibruit.

Si un tel mur n’a pas vu le jour, CDPQ infra, l’organisation derrière la construction du REM, assure chercher des conditions. Parmi celles-ci, on compte notamment le fait que le réseau soit électrique, le fait que les rails soient soudés sur toute la ligne «évitant le bruit récurrent de choc entre la roue et le rail constaté sur les voies ferrées conventionnelles» et des «supports de caoutchouc sous la voie», selon le site web du REM.

Ces mesures n’empêchent pas certains citoyens d’être toujours dérangés par le bruit depuis l’ouverture officielle du réseau. «Quand on est un tant soit peu près, c’est insupportable…», «Désagréable!», disent les citoyens par rapport au bruit du REM sur le groupe Facebook Ile-des-Soeurs – Forum.

Pas de passerelle piétonne

«La Ville et le promoteur doivent s’entendre rapidement sur un accès piétonnier au REM», déclaré le président de l’Association des propriétaires et des résidents de L’Île-des-Soeurs (APRIDS), Daniel Manseau via communiqué.

L’accès piéton faisait partie du projet depuis longtemps et une version temporaire pour l’ouverture du REM avait été confirmé en séance du conseil par la mairesse Marie-Andrée Mauger en juin dernier. Toutefois, depuis l’ouverture du REM lundi dernier, l’accès est bloqué.

«Selon un employé du cabinet de relations publiques National représentant le promoteur, cette situation était due au fait que la Ville de Montréal et le promoteur n’avaient pas réglé la question des assurances en responsabilité civile», rapporte le communiqué de l’APRIDS.

L’accès devait être créé par le promoteur immobilier de Cité de l’île, le nouveau quartier autour de la station, suite à une demande de l’arrondissement en échange de l’acceptation «de la densification élevée du projet», selon M. Manseau.

Le délai de réalisation de la passerelle inquiète. «On en est au début de cette collaboration contractuelle et que voyons-nous? Des barrières et des clôtures. Est-ce qu’on doit se questionner sur l’ensemble des ententes intervenues entre le promoteur et l’arrondissement?» de se demander M. Manseau.

Plusieurs enthousiastes, malgré les problématiques

«On voit que c’est tout neuf. Je suis content, partage un résident de l’île rencontré par Métro à la station de l’île lundi dernier. Au lieu de me prendre une trentaine de minutes pour aller travailler, ça m’en prend 5».

L’économie de temps semble être un point positif rassembleur du REM selon tous les usagers rencontrés par Métro. «On va arrêter de penser que L’Île-des-Sœurs c’est loin», disait un autre usager. Cette nouvelle proximité de l’île par rapport au centre-ville a toutefois des effets sur l’urbanisme de l’île, alors que la région présente un nouvel attrait pour de futurs résidents qui fréquentent le centre-ville. Pour rentabiliser cet attrait, 1360 logements devraient être construits d’ici cinq ans, ainsi qu’un hôtel de 16 étages autour de la station du REM de l’île.

Même parmi les voisins des rails qui subissent le bruit, certains croient tout de même que les bénéfices du réseau en valent la chandelle.

«Ça fait trop de bruit le soir et tôt le matin, mais l’économie de temps l’emporte sur le bruit, parce que le jour on n’est pas là. C’est uniquement tard dans la nuit et tôt le matin (que le bruit du REM est entendu)», partage une mère voisine de la station Île-des-Sœurs qui allait prendre le REM avec sa fille lundi en fin d’après-midi.